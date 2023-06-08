Забули перевернути. Стародавні скам'янілості вважалися медузою понад 50 років, а виявилися чимось іншим

Може здатися дуже дивним, але якщо перевернути скам'янілості медузи догори дриґом, можна розглянути в ній щось зовсім інше.

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Дослідники вважають, що вони зіткнулися з кричущим випадком помилкової ідентифікації. Останні 50 років вчені дивилися на скам'янілості Essexella asherae, що мають гладку форму дзвона зі гребенями, що звисають з нього, схожими на щупальця. Весь цей час вони вважали, що дивляться ні на що інше, як на давню медузу. Однак все виявилося набагато заплутанішим, пише Science News Explores.

Медузи та анемони тісно пов'язані: перші вільно плавають у воді за допомогою щупалець, що звисають з тіла у формі дзвону, тоді як другі — живуть на дні океану або інших поверхнях — їх щупальця буквально стирчать у воді, щоб ловити здобич. Однак щось у всій цій історії зі скам'янілістю стародавньої медузи здалося дивним палеонтологу з університету Іллінойсу в Чикаго, Рою Плотніку.

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За словами дослідника, десятиліттями його турбував один крихітний факт, який не вписувався у картину. Особливістю цієї скам'янілості була завіса, яка висіла довкола щупалець медузи, чого не зустрічається в жодного з інших представників цього виду. Плотнік все не полишало питання про те, як би при такій будові давня медуза змогла плавати.

В результаті він не знайшов нічого кращого, ніж просто перевернути скам'янілість, яка зберігалася у Філдівському музеї Чикаго — всього одного погляду вистачило, щоб зрозуміти, що тут не так. Якщо припустити, що тіло у формі дзвону цієї стародавньої істоти насправді знаходився внизу, а не нагорі — все ставало на свої місця. Ймовірно, дослідники весь цей час дивилися на морського анемона, що риє, а зовсім не на давню медузу.

Скам'янілості тварини Essexella asherae виглядають як деякі сучасні морські анемони Фото: Papers in Palaeontology

Плотнік дійшов висновку, що дзвіночок медузи насправді є витягнутою частиною тіла актинії, а частини, схожі на щупальця — ймовірно, були верхньою частиною тіла анемона. Далі вчений із колегами дослідили тисячі інших подібних скам'янілостей та отримали ще більше підказок. Наприклад, смуги, що проходять через скам'янілість, відповідають формі м'язів деяких сучасних анемон. А загострені виступи на деяких скам'янілостях нагадують втягнуті щупальця анемони.

За словами Естафанії Родрігес, яка не брала участі у дослідженні, але займається вивченням анемони в Американському музеї природної історії у Нью-Йорку, велика ймовірність, що ці скам'янілості насправді належать зовсім не стародавній медузі.

Втім, дослідники зазначають, що медузи та анемони, по суті, схожі на мішки з водою — у них майже немає тканини, а тому й нема чому кам'яніти. Саме тому їхня ідентифікація настільки складна. Досі вчені не виявили вагомих доказів, проте вважають, що ці скам'янілості належать зовсім не стародавній медузі.

Раніше Фокус писав про те, що "загублений світ" ранніх предків знайдено в молекулах жиру віком мільярд років.