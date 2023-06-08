Забыли перевернуть. Древние окаменелости считались медузой более 50 лет, а оказались чем-то другим

Может показаться весьма странным, но если перевернуть окаменелости "медузы" вверх дном, можно разглядеть в ней нечто совсем иное.

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Исследователи полагают, что они столкнулись с вопиющим случаем ошибочной идентификации. Последние 50 лет ученые смотрели на окаменелости Essexella asherae, имеющие гладкую форму колокола со свисающими с него гребнями, похожими на щупальца. Все это время они полагали, что смотрят ни на что иное, как на древнюю медузу. Однако все оказалось куда запутаннее, пишет Science News Explores.

Медузы и анемоны тесно связаны: первые свободно плавают в воде с помощью щупалец, свисающих с колоколообразноого тела, тогда как вторые — живут на дне океана или других поверхностях — их щупальца буквально торчат в воде, чтобы ловить добычу. Однако что-то во всей этой истории с окаменелостями древней медузы показалось странным палеонтологу из Иллинойсского университета в Чикаго, Рою Плотнику.

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По словам исследователя, десятилетиями его беспокоил один крохотный факт, который не вписывался в картину. Особенностью этой окаменелости была завеса, которая висела вокруг щупалец медузы, чего не встречается ни у одного из других представителей этого вида. Плотника все не покидал вопрос о том, как бы при таком строении древняя медуза смогла плавать.

В результате он не нашел ничего лучшего, чем попросту перевернуть окаменелость, которая хранилась во Филдовском музее Чикаго — всего одного взгляда хватило, чтобы понять в чем же тут дело. Если представить, что колокол этого древнего существа на самом деле находился внизу, а не наверху — все становилось на свои места. Вероятно, исследователи все это время смотрели на роющего морского анемона, а вовсе не на древнюю медузу.

Окаменелости животного Essexella asherae выглядят как некоторые современные морские анемоны Фото: Papers in Palaeontology

Плотник пришел к выводу, что колокольчик медузы на самом деле является вытянутой частью тела актинии, а части, похожие на щупальца — вероятно, представляли собой верхнюю часть тела анемона. Далее ученый с коллегами исследовали тысячи других подобных окаменелостей и получили еще больше подсказок. Например, полосы, проходящие через окаменелости, соответствуют форме мышц некоторых современных анемонов. А заостренные выступы на некоторых окаменелостях напоминают втянутые щупальца анемоны.

По словам Эстафании Родригес, которая не участвовала в исследовании, но занимается изучением анемоны в Американском музее естественной истории в Нью-Йорке, велика вероятность, что данные окаменелости в действительности принадлежат вовсе не древней медузе.

Впрочем, исследователи отмечают, что медузы и анемоны, п сути, похожи на мешки с водой — в них почти нет ткани, а потому и нечему каменеть. Именно поэтому их идентификация столь сложна. До сих пор ученые не обнаружили веских доказательств, однако полагают, что эти окаменелости принадлежат вовсе не древней медузе.

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