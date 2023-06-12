Сльози гір. Учені розповіли, що таке муміє та наскільки воно чудодійне

Дослідники дійсно знайшли деякі корисні властивості "ліків" високогірних народів.

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Муміє — темна, липка субстанція, яку протягом тисячоліть використовували в народній медицині. Смолоподібній речовині приписується нескінченна кількість чудодійних властивостей, і недавні дослідження свідчать, що певна частка правди в цьому є, пише IFL Science.

Із чого роблять муміє?

Речовина зазвичай збирається у високогірних районах у Гімалаях і Тибетських горах, хоча також може походити з високогір'я Азії та Південної Америки. Муміє створюється в процесі поступового розкладання рослин і органічних речовин мікробами, що займає тривалий період часу.

Субстанція багата на десятки мінералів, серед яких багато фульвокислоти, яка є активним інгредієнтом муміє. Вона з'являється в результаті вкрай повільного розпаду органічних речовин і може бути виявлена в глині, піску, торфі та гірських породах.

За словами лінгвістів, муміє зі стародавнього санскриту перекладається як "переможець слабкості" або "підкорювач гір".

Муміє має темно-коричневий колір і в'язку консистенцію, як у смоли чи дьогтю. Але її можна розчинити у воді, що й роблять перед вживанням муміє.

Історики вважають, що рецепти з муміє прийшли до нас із аюрведи — стародавньої системи лікування з Індії, хоча є деякі відомості про використання муміє давньогрецькими, римськими, китайськими та середньоазійськими лікарями.

За легендою, Олександр Македонський лікував свої військові поранення під час експедиції в Індію за допомогою "сліз гір", якими, як вважають експерти, могла бути муміє.

Навіщо використовували муміє?

Прихильники нетрадиційної медицини стверджують, що за допомогою мумі єлікувати все, навіть продовжити життя людини. Водночас наукові дослідження властивостей муміє залишаються досить скромними, більшість у тому числі проводили лише з лабораторними тваринами. Тому до результатів таких досліджень варто ставитися з обережністю.

Найпоширеніша думка говорить про те, що муміє можна використовувати як потужний афродизіак. Цьому твердженню немає прямих доказів, а невелике дослідження показало лише те, що муміє може підвищувати рівень тестостерону.

У цьому дослідженні взяли участь лише 96 здорових чоловіків віком 45-55 років, половина з яких пила плацебо, а друга — 250 мг очищеного муміє двічі на день. Через 90 днів експерименту в учасників, які приймали муміє, рівень тестостерону був значно вищим, ніж у групі плацебо.

У межах дослідження чоловічої фертильності 60 чоловіків із відповідними проблемами приймали муміє двічі на день після їжі та протягом 90 дій. Після завершення курсу понад 60% учасників продемонстрували збільшення кількості сперматозоїдів, рухливість яких збільшилася на 12%.

Також проводилося невелике дослідження щодо того, чи може допомогти муміє в разі хвороби Альцгеймера. Муміє справді допомогло зростанню клітин мозку, щоправда, лише щурів і в чаші Петрі. Крім цього, вчені стверджували, що муміє зупиняє накопичення тау-білків — речовини, яка вважається прямою причиною хвороби Альцгеймера й інших дегенеративних захворювань. Але така смілива заява не була підкріплена переконливими доказами.

В іншому дослідженні муміє протестували як засіб від втоми та апатії. В експерименті взяли участь 63 чоловіки, які вели активний спосіб життя. Результати показали, що муміє знижувало втому й допомагало зберігати максимальну м'язову силу.

Хороша новина полягає в тому, що муміє безпечна та має мінімальні побічні ефекти. Але важливо не вживати субстанцію сирою, оскільки вона може містити небажані побічні продукти, такі як патогени та важкі метали.

Важливо! Ця стаття заснована на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.