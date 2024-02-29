Секрети народної медицини: жителі Ізміру досі лікуються за формулами римського лікаря Галена

Учені виявили, що 160 різних видів рослин все ще активно використовують у регіоні, причому близько 130 з них застосовуються з терапевтичною метою. Одним із несподіваних відкриттів стало використання насіння блекоти чорної для боротьби з личинками міазисних мух.

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Учені з Університету Еге дослідили традиційне використання рослин у Бергамі, Ізмір, де колись жив відомий римський лікар Гален (129 р. н. е. — 200 р. н. е.). Гален, відомий як батько фармації і перший спортивний лікар римського світу, залишив тривалий вплив на медичну і філософську думку протягом більш ніж чотирнадцяти століть, пише Arkeonews.

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Доктор Шукру Арасан та його команда з Університету Еге провели дослідження, щоб вивчити вплив рецептів Галена на фітотерапію в регіоні Бергама. Відвідавши місцеві села та поспілкувавшись з місцевими жителями, дослідники виявили глибокі коріння використання рослин у лікувальних цілях.

Учені виявили, що 160 різних видів рослин все ще активно використовуються в регіоні, причому близько 130 з них застосовуються з терапевтичною метою. Одним з несподіваних відкриттів стало використання насіння блекоти чорної (Hyoscyamus niger) для боротьби з личинками міазисних мух.

Гален Фото: National Library of Medicine

"Насіння блекоти змішують із тваринним жиром або хвостовим жиром, а для отримання диму застосовують різні процеси. Обличчя пацієнта піддають диму, а личинки мух падають у миску з водою під підборіддям", — розповів доктор Арасан.

Це відкриття демонструє винахідливість і практичне застосування стародавніх рецептів, проливаючи світло на ефективність традиційної народної медицини. Доктор Арасан зазначив: "Найважливішим предметом нашого дослідження були рослини, що використовуються в традиційній народній медицині".

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Дослідницька група на чолі з професором Хасаном Йилдиримом з кафедри біології Університету Еге наголосили на важливості дозування при використанні рослин у традиційній медицині. Професор Йилдирим пояснив: "Ми вивчаємо формули Галена. Його особливість прихована в дозах його формул". Визнаючи силу рослинних засобів, він застерігає про різні ефекти і потенційну токсичність, пов'язану з різними дозами.

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