Геть етику. Вчені знайшли спосіб врятувати диких тварин, але доведеться їх поневолити

Дослідники зазначають, що це насправді може спрацювати, проте для цього доведеться змінити поведінку тварин.

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100 років тому на територію Австралії було завезено великих і бородавчастих жаб, мета була одна — щоб вони знищили жуків та інших шкідників на полях цукрової тростини. Однак пізніше це стало глобальною проблемою — під загрозою опинилися великі екосистеми, пише Inverse.

Проблема полягала в тому, що згодом жаби поширилися верхньою половиною країни, а оскільки вони надзвичайно токсичні, під загрозою опинилися хижаки, такі як варани, крокодили та інші тварини. Для них вживання лише однієї жаби могло призвести до смерті.

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Таким чином вчені замислилися над тим, що, можливо, найкращий спосіб уберегти хижаків від поїдання токсичних жаб — віднадити їх. Дослідники, які займаються природоохоронною поведінкою, зосередилися на тому, як заохотити, модифікувати чи маніпулювати тваринами, щоб досягти того чи іншого результату.

Зазначимо, що у Новій Зеландії вчені використовують таку ж стратегію, щоб змусити тхорів, їжаків та інших хижаків ігнорувати яйця птахів, які перебувають під загрозою зникнення. Інші методи також включають повторне навчання птахів загубленим міграційним маршрутам, підготовку тих, хто перебуває у неволі та використання факторів, щоб відлякати тварин від місць, де вони могли б конфліктувати з людьми.

Дослідники зазначають, що подібні заходи є досить перспективними та ефективними, проте зміна поведінки тварин також може дорого обійтися самій тварині та спільнотам, в яких вони мешкають. Зрештою, також виникає питання, наскільки це етично.

Вчені зазначають, що одним з основних плюсів даної концепції є те, що певні види можна буде зберегти без відстрілу, травлення або вилову інших тварин. Проте вчені побоюються, що зміна поведінки тварин може призвести до інших форм шкоди. Наприклад, використання гучних звуків, домагань або легкого болю для навчання видів уникати певної області може викликати дистрес і навіть травму у тварин.

Крім того, деякі дослідники вважають, що зміна поведінки тварин просто неприйнятна. Також дослідники виявили, що деякі спроби відвадити одних тварин можуть також значно вагоміше впливати на інших тварин, які просто жили по сусідству і не несли загрози.

Щоб вирішити цю етичну дилему, вчені розробили структуру, що допомагає визначити й обговорити цінності, що суперечать один одному, в будь-якій окремій конкретно взятій ситуації. Далі вони розробили ряд кроків, які дозволять чітко визначити передбачуване втручання, його мету та ймовірність успіху. Далі необхідно буде зважити потенційний вплив на ширше коло видів, зокрема й людей, і лише потім експерти можуть ухвалити рішення про доцільність тих чи інших методів.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, який вид тварин живе на Землі найдовше.