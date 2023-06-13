Долой этику. Ученые нашли способ спасать диких животных, но придется их поработить

Исследователи отмечают, что это в действительности может сработать, однако для этого придется изменить поведение животных.

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100 лет назад на территорию Австралии были завезены большие и бородавчатые жабы, цель была одна — чтобы они уничтожили жуков и других вредителей на полях сахарного тростника. Однако позже это стало глобальной проблемой — под угрозой оказались целые обширные экосистемы, пишет Inverse.

Проблема заключалась в том, что со временем жабы распространились по верхней половине страны, а так как они чрезвычайно токсичны, под угрозой оказались хищники, такие как вараны, крокодилы и другие животные. Для них употребление всего одной жабы могло привести к летальному исходу.

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В результате ученые задумались над тем, что, возможно, наилучший способ уберечь хищников от поедания токсичных жаб — отвадить их. Исследователи, занимающиеся природоохранным поведением, сосредоточились на том, как поощрить, модифицировать или манипулировать животными, чтобы достичь того или иного результата.

Отметим, что в Новой Зеландии ученые используют ту же стратегию, чтобы заставить хорьков, ежей и других хищников игнорировать яйца птиц, находящихся под угрозой исчезновения. Другие методы также включают повторное обучение птиц потерянным миграционным маршрутам, подготовку тех, кто находится в неволе и использование факторов, чтобы отпугнуть животных от мест, где они могли бы конфликтовать с людьми.

Исследователи отмечают, что подобные меры являются весьма перспективными и эффективными, однако изменение поведения животных также может дорого обойтись самим животным и сообществам, в которых они обитают. В конце концов, также возникает вопрос о том, насколько это этично.

Ученые отмечают, что одним из основных плюсов данной концепции является то, что определенные виды возможно будет сохранить без отстрела, травления или отлова других животных. Однако ученые также опасаются, что изменение поведения животных может привести к другим формам вреда. Например, использование громких звуков, домогательств или легкой боли для обучения видов избегать определенной области, может вызвать дистресс и даже травму у животных.

Кроме того, некоторые исследователи считают, что изменение поведения животных попросту неприемлемо. Также исследователи обнаружили, что некоторые попытки отвадить одних животных могут также оказывать куда более весомое влияние на других животных, которые просто обитали по соседству и не несли угрозы.

Чтобы решить эту этическую дилемму, ученые разработали структуру, помогающую определить и обсудить противоречащие друг другу ценности в любой отдельной конкретно взятой ситуации. Далее они разработали ряд шагов, которые позволят четко определить предполагаемое вмешательство, его цели и вероятность успеха. Далее необходимо будет взвесить потенциальное воздействие на более широкий круг видов, в том числе и людей, и только затем эксперты могут принять решение о целесообразности тех или иных методов.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, какой вид животных живет на Земле дольше всех.