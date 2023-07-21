Два нових види шаблезубих котів ідентифіковано серед 230 скам'янілостей віком 5 млн років

В епоху пліоцену, Землю населяли шаблезубі коти — група хижаків, знайдена в різних регіонах, включаючи Африку, Китай, Європу та Північну Америку. Нещодавно в Південній Африці зроблено важливе відкриття двох нових видів цих хижаків.

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Відкриття сталося під час дослідження однієї з найбільших у світі колекцій пліоценових скам'янілостей, що знаходиться в місті Лангебаанвег (Langebaanweg), на південно-західному узбережжі Південної Африки. Це багате на скам'янілості місце, відоме як Кар'єр "Е", дає цінну інформацію про зміни в навколишньому середовищі між міоценовим і пліоценовим періодами. Примітно, що колекція містить скам'янілості понад 230 різних видів, серед яких скам'янілості шаблезубого кота, пише IFLScience.

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Раніше відомостей про шаблезубих котів з цього місця було мало, а їхнє значення не отримало належного визнання. Однак прорив стався, коли команда під керівництвом Альберто Валенсіано, палеонтолога з Університету Комплутенсе, провела філогенетичний аналіз, в якому вперше розглядали знайдені види. В результаті виявлено два нових види шаблезубих котів: Dinofelis werdelini та Lokotunjailurus chimsamyae.

Цікаво, що Lokotunjailurus, раніше відомий представник роду Dinofelis, до цього дослідження спостерігався лише в інших частинах Африки, натякаючи на поширення по всьому континенту. Щоб зрозуміти взаємозв'язок між різними видами шаблезубих, команда побудувала генеалогічне дерево на основі їхніх фізичних ознак, порівнюючи такі характеристики, як зуби, форма щелепи і черепа, а також структура зубів.

Результати дослідження дають цінну інформацію про зміну навколишнього середовища в Африці протягом пліоцену. Зокрема, виявляється, що в регіоні співіснували коти Machairodont з їхньою адаптацією до відкритих пасовищних середовищ і коти Metailurini, які, як вважається, краще пристосовані до лісових біотопів.

Однак більша частка видів Machairodont свідчить про те, що в цей час регіон переживав перехід до середовища, в якому переважали луки, що могло вплинути на поширення і виживання різних видів шаблезубих.

Нові види в цьому дослідженні виділені внизу синім кольором Фото: iScience Jiangzuo et al

Цікаво, що групи різних видів шаблезубих, знайдені у скам'янілостях Лангебаанвег, мають разючу схожість з групами, виявленим у Юаньмоу, Китай. Це спостереження наштовхнуло команду на думку, що давнє середовище цих двох регіонів могло бути схожим, або що між Лангебанвегом і Юаньмоу міг існувати потенційний міграційний шлях, який з'єднував два регіони.

Значення цих відкриттів підвищує ймовірність того, що в колекціях скам'янілостей з Лангебанвега може ховатися більше прихованих видів. Команда планує провести подальші дослідження, щоб дізнатися більше про еволюційні зв'язки між шаблезубими котами.

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