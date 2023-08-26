Закінчилася канібалізмом: учені з'ясували нові подробиці зниклої експедиції 19 століття

Учені намагалися виявити могилу керівника відомої арктичної експедиції сера Джона Франкліна.

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Дослідники каналу National Geographic вирушили на пошуки могили керівника зниклої 1846 року експедиції, в рамках якої вчені намагалися вперше проплисти з Атлантичного океану в Тихий через Північний Льодовитий океан. Члени цієї експедиції, яку стали називати експедицією Франкліна, загинули, але перед цим займалися канібалізмом, пише Live Science .

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Сер Джон Франклін вирушив з Англії на одному з двох кораблів у складі нової експедиції разом із 129 людьми в травні 1845 року. Мета його плавання полягала в тому, щоб уперше проплисти через Північно-Західний прохід, тобто потрапити з Атлантики в Тихий океан через Арктику.

Але у вересні 1846 року, згідно із запискою, виявленою 1859 року, два кораблі Terror і Erebus застрягли в льодах. Пошуки людей, які вижили, були безуспішними. Лише 9 років тому в протоці Вікторія, у північно-західній частині Канади, було виявлено корабель Terror, а 2016 року — корабель Erebus біля берегів острова Кінг-Вільям.

Як показало дослідження, зі 129 осіб змогли вижити тільки 105, але врешті-решт усі вони також загинули. Згідно із запискою, виявленою ще 1859 року на острові Кінг-Вільям, деякі члени екіпажу змогли прожити до 1848 року.

Експедиційні кораблі Erebus і Terror Фото: Wikipedia

Вчені вважають, що члени експедиції померли від голоду, цинги та отруєння свинцем унаслідок вживання в їжу неякісних консервованих продуктів. Також смерть могла настати внаслідок туберкульозу та серцево-судинних захворювань, припускають інші теорії.

Учені вважають, що члени експедиції, які вижили, могли вдатися до канібалізму, щоб вижити. На це вказують виявлені людські останки. Експерти припускають, що люди навіть висмоктували кістковий мозок із кісток своїх мертвих, щоб отримати поживні речовини.

Вважається, що на острові Кінг-Вільям знаходиться могила керівника зниклої експедиції сера Джона Франкліна. У записці, знайденій тут, було зазначено, що він помер влітку 1847 року. На острові вчені знайшли багато різних артефактів, які говорили про присутність тут людей з експедиції. Але через тиждень ретельних пошуків могилу Франкліна знайти не вдалося.

Учені вважають, що в могилі керівника експедиції містяться документи, які могли б розповісти більше про те, що ж сталося насправді. Тому вчені продовжать свої пошуки в майбутньому.

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