Англо-іспанський діалект: у США утворився новий варіант англійської мови

У певних частинах Маямі останнім часом спостерігається мовне злиття, що свідчить про взаємодію між носіями іспанської та англійської мов. Ця нова лексика сформувала іспаномовний варіант англійської мови.

Related video

Маямі, місто, що характеризується переважно іспаномовним та латиноамериканським населенням, є одним з найбільш двомовних міських центрів США. За останні кілька десятиліть глибокий вплив іспанської мови злився з усталеними американськими діалектами англійської мови, породивши унікальну лексику, сповнену власних ідіом та виразів, пише IFLScience.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Лінгвісти з Міжнародного університету Флориди в Маямі пильно стежили за цією лінгвістичною еволюцією протягом приблизно десяти років, розглядаючи її як вишуканий приклад того, як людські мови зазнають безперервних трансформацій у відповідь на історичні та суспільні обставини.

За словами професора Філіпа М. Картера, директора Центру гуманітарних наук у міському середовищі Міжнародного університету Флориди, "всі слова, діалекти і мови мають свою історію".

Він наголошує, що лінгвістична варіативність переважно походить від людей, які народилися в громадах з латиноамериканською більшістю у Південній Флориді. Ця варіація відрізняється тонкою, але помітною вимовою, незначними граматичними нюансами та лексичними відмінностями, на які вплинула тривала присутність іспанської мови в регіоні.

Носії цього діалекту демонструють схильність до "запозичення" іспанських виразів і прямого перенесення їх в англійську мову, зберігаючи водночас структурну цілісність оригінальної іспанської фрази — явище, яке в лінгвістиці називається "калькуванням".

Хоча ця мовна суміш спочатку виникла серед двомовних людей, лінгвісти помітили асиміляцію певних фраз носіями англійської мови в Маямі. За словами професора Картера, "це приклади буквальних лексичних кальок — прямих перекладів. Прикметно те, що ми виявили, що вони вживаються не лише в мовленні іммігрантів — людей, які спираються на свою рідну іспанську мову, опановуючи англійську, — але й серед їхніх дітей, які вивчають англійську як другу рідну мову".

Важливо

Розшифрували генія. Як грецька мова сформувала наукову спадщину Ньютона

У 2022 році професор Картер у співпраці з лінгвісткою Крістен Д'Алессандро Меріі провели комплексне дослідження, щоб задокументувати кальки іспанського походження в англійській мові, якою розмовляють у Південній Флориді. Їхнє дослідження включало опитування 33 осіб у Маямі, що охоплювало різноманітний спектр кубинських американців першого покоління, кубинських американців другого покоління та некубинських іспаномовних осіб.

Учасникам було представлено понад 50 речень, що символізують новий діалект, і їхнім завданням було оцінити, наскільки ці речення звучать "досконало", "прийнятно", "незграбно" чи "недоречно". Аналогічне оцінювання провела загальнонаціональна група з-поза меж Південної Флориди.

Результати показали, що діалект місцеве населення сприймає як "природний", але він видається помітно чужим для тих, хто проживає за межами регіону. Це дослідження виділяє спосіб, у який діалекти формуються, розвиваючись шляхом тонкої диференціації та незначних змін до такої міри, що вони стають неграматичними або "чужими" для тих, хто до них не звик.

Раніше Фокус писав, як чоловіки в Стародавньому Римі мали три імені, а жінки жодного. Дослідники пояснили цю нерівність.