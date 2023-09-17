У Китаї виявили перший у світі кратер на вершині гори, що виник після удару астероїда (фото)

Западина завширшки майже в 1,6 км на вершині китайської гори насправді є місцем падіння космічного каменю.

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Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Matter and Radiation at Extremes, учені з'ясували, що западина, яка розділяє гору на північному сході Китаю на дві частини, є першим у світі підтвердженим ударним кратером, пише Live Science.

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Науковці поки що не знають достеменно, коли саме в минулому впав астероїд на Землю, щоб залишити круглу западину завширшки 1,6 км на вершині гори в Китаї, що призвело до поділу цієї вершини на дві частини — Передній Байцзіфен і Задній Байцзіфен. Але наразі цей кратер є першим у світі подібним ударним об'єктом, який розташований на вершині гори.

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Обидві вершини усіяні фрагментами гірської породи, що вказує на давню ударну подію, яка призвела до появи кратера між ними. Китайські вчені зібрали зразки пісковика і граніту з поверхні кратера і вивчили кварцові мінерали, які знаходяться всередині.

Западина завширшки майже в 1,6 км на вершині китайської гори насправді є місцем падіння космічного каменю Фото: Live Science

Під впливом величезної температури і тиску кварц змінюється особливим чином, тому вчені шукали ознаки того, що зміни відбулися після падіння астероїда. У результаті дослідження вчені виявили ці ознаки в місцевій гірській породі. Граніт, виявлений у кратері, утворився в період між 150 і 172 млн років тому, тож учені вважають, що удар астероїда стався пізніше, але коли саме поки що невідомо.

З іншого боку, вчені з'ясували, що деякі гірські породи, виявлені в цьому кратері, схожі на зразки, які були виявлені в іншому китайському ударному кратері Ілань. Тому є ймовірність, що обидва кратери могли з'явитися приблизно в один і той самий час. Кратер Ілань, як уже писав Фокус, з'явився приблизно 49 тисяч років тому і є найбільшим з відомих ударних кратерів на Землі за останні 100 тисяч років. Його ширина становить приблизно 1,8 км.

Також китайські вчені припускають, що на північному заході Китаю може ховатися ударний кратер, утворений після падіння астероїда, який схований під землею, і на його місце розташування вказують поверхневі породи. Цей кратер може бути схожим на той, який був виявлений в Австралії. Як уже писав Фокус, діаметр цього кратера становить приблизно 520 км. Астероїд, що спричинив появу цієї структури, впав на Землю приблизно 400 млн років тому.

Фокус уже писав про те, що астрономи вперше виявили кратер величезних розмірів на карликовій планеті на краю Сонячної системи.

Також Фокус писав про те, що вчені розповіли, що стирає старі ударні кратери з лиця нашої планети. Дослідники вважають, що найдавніші шрами від ударів астероїдів на тілі Землі можуть бути загублені назавжди.