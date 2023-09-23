Не такі вже й прості. Медузи здатні на те, про що вчені навіть не мріяли (відео)

Як виявилося, попри просту нервову систему, медузи є значно розумнішими, ніж ми вважали раніше. Вони демонструють надзвичайні здібності до адаптації.

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Вчені виявили, що медузи є розумнішими, ніж раніше вважалося. Вони вміють вчитися на попередньому досвіді та адаптувати свої дії відповідно до нього, і все це без наявності центрального мозку, пише IFLScience.

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Об'єктом цього відкриття стали коробчасті медузи, науково відомі як Tripedalia cystophora. Не маючи центрального мозку, ці медузи покладаються на скромну нервову систему, що складається всього з 1 000 клітин.

Клітини утворюють вільну мережу, яку називають "нервовою сіткою", що пронизує їхні тіла, надаючи їм можливість сприймати навколишній світ. Цей сенсорний апарат дозволяє їм виявляти коливання температури, зміну освітленості та дотик.

Традиційно вважалося, що організми з такою нескладною нервовою системою, як у медуз, здатні до найпростіших форм навчання, таких як звикання до простих змін у навколишньому середовищі. Складніші форми навчання, що передбачають адаптацію поведінки на основі минулого досвіду, вважалися поза межами їхньої когнітивної здатності. Однак нещодавні дослідження спростували це давнє припущення.

Карибські медузи вчаться на минулому досвіді

Карибські коробчасті медузи полюють серед коріння мангрових дерев. Непрорахований підхід наражає їх на ризик пошкодити м'яке тіло, але й залишаючись занадто далеко вони ризикують лишитися голодними.

Щоб розгадати таємницю того, як ці медузи маневрують у небезпечному середовищі, дослідники розробили серію експериментів. Вони використовували круглі резервуари, наповнені решітками, що відтворювали вигляд мангрових коренів. Спочатку медузи неодноразово зіштовхувалися з цими імітованими перешкодами. Але менш ніж за 10 хвилин експерименту частота зіткнень зменшилася на 50 відсотків.

У міру того, як розгорталися експерименти, медузи демонстрували поступову зміну поведінки. Вони почали відступати від стінок резервуара і врешті-решт навчилися ухилятися від перешкод на своєму шляху. Ця адаптація суперечила очікуванням вчених.

Нейробіолог Андерс Гарм, пояснюючи результати дослідження, сказав: "Наші експерименти показують, що контраст, тобто те, наскільки темним є корінь проти води, медузи використовують для оцінки відстані до коренів, що дозволяє їм відплисти в потрібний момент. Ще цікавіше те, що співвідношення між відстанню і контрастом змінюється щодня під впливом дощової води, водоростей і хвиль".

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Гарм продовжує: "Ми бачимо, що з початком кожного нового дня полювання медузи вчаться на поточних контрастах, поєднуючи візуальні враження та відчуття під час невдалих маневрів ухиляння. Отже, попри наявність лише однієї тисячі нервових клітин (у нашому мозку їх приблизно 100 мільярдів), вони можуть пов'язувати часові збіги різних вражень і вивчати зв'язок — або те, що ми називаємо асоціативним навчанням. І вони насправді навчаються так само швидко, як і такі просунуті тварини, як фруктові мухи та миші".

Це відкриття має глибокі наслідки для нейронауки, руйнуючи попередні припущення щодо потенціалу спрощених нервових систем. "Безмозкі" медузи, схоже, володіють набагато складнішим когнітивним репертуаром, ніж вважалося раніше.

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