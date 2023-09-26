Замахи на життя і пухлина: що дізналися вчені, дослідивши череп епохи Римької імперії (фото)

Учені створили модель древнього черепа, використовуючи сучасні технології для візуалізації. Завдяки цьому вони встановили походження пошкоджень: серед них не тільки зовнішні, а й внутрішні.

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Науковці з Національного центру досліджень еволюції людини (CENIEH) виявили пухлину головного мозку, а саме менінгіому, в останках людини римського періоду на Піренейському півострові. Ця знахідка, разом з ознаками ураження черепа у того ж суб'єкта, дає нове розуміння стану здоров'я стародавнього населення, пише Phys.org.

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Череп, про який йдеться, знайдений під час спелеологічної експедиції в печері Сіма-де-Марсенехас. Успіху цього відкриття значною мірою сприяли спільні зусилля різних спелеологічних груп, а саме: Gaem, Takomano, Geoda, Flash та A.E.Get, які відіграли ключову роль у процесі пошуку.

Згодом череп перевезли до CENIEH, де після ретельного аналізу та реставраційних робіт встановлено, що він належав дорослому чоловікові, який жив в останні століття існування Римської імперії.

Основною метою цього дослідження було отримати уявлення про потенційні захворювання, на які хворів цей чоловік. Для цього використані найсучасніші методики, зокрема мікрокомп'ютерна томографія (MicroCT). Цей передовий метод візуалізації дозволив отримати сотні рентгенівських знімків для створення високодеталізованої 3D-моделі та візуалізації внутрішньої будови черепа з надзвичайною точністю.

Череп з печери Марсенехас до реставрації Фото: Pilar Fernández Colón

По суті, мікрокомп'ютерна томографія це "віртуальний розтин" об'єкта. Це дослідження виявило наявність чотирьох пошкоджень черепа, всі з яких визначені як такі, що виникли ще за життя людини.

Серед цих чотирьох ушкоджень три розташовані на зовнішній стороні черепа і мали характерні ознаки умисного нанесення травм. Розташування цих ушкоджень на верхній частині черепа є нетиповим для випадкових травм, наприклад, отриманих внаслідок падіння. Крім того, два з цих ушкоджень мали ознаки, що вказують на рани, завдані як гострими, так і тупими предметами, що підвищує ймовірність того, що вони могли бути результатом насильницького замаху на життя людини.

Четверте і останнє ушкодження було розташоване всередині самого черепа. Воно характеризувалося круглим заглибленням, яке розмило частину навколишньої кісткової структури.

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Після всебічного аналізу ознак ураження та порівняльного обстеження з різними патологічними станами, такими як інфекції, метаболічні або генетичні захворювання та новоутворення, найбільш вірогідним був висновок, що ця аномалія, ймовірно, є наслідком пухлини черепа — потенційної менінгіоми. Важливо, що ця менінгіома є першим задокументованим випадком такого захворювання в цей історичний період на Піренейському півострові, регіоні з обмеженою кількістю історичних записів про подібні пухлини.

Даніель Родрігес-Іглесіас, провідний автор цієї статті, прокоментував відкриття: "Що цікаво в цьому відкритті, так це те, що воно відкриває вікно в стан здоров’я минулих популяцій і ставить перед нами фундаментальні питання щодо здатності людей виживати в цих умовах і якості їхнього життя після цього".

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