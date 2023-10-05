Природа не залишила вибору. Учені вважають, що відмова від м'яса може бути закладена в ДНК

Дослідники вважають, що вегетаріанство — не просто питання сили волі, а щось закладене в наших генах.

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Зазвичай люди відмовляються від споживання м'яса через релігійні або культурні звичаї, міркування здоров'я, моралі або турботи про навколишнє середовище. Однак учені вважають, що всі ці фактори не завжди настільки успішні, ймовірно, бажання дотримуватися вегетаріанства може також бути закладено в нашій генетиці, пише CNN.

У новому дослідженні команда виявила, що існує три гени, пов'язані з тим, наскільки ефективно людина може дотримуватися вегетаріанського способу життя. Вчені вважають, що генетика насправді відіграє важливу роль у вегетаріанстві, а деякі люди генетично краще підходять для вегетаріанської дієти, ніж інші.

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За словами провідного автора дослідження, доктора Набіла Ясіна, почесного професора патології в Школі медицини Північно-Західного університету, результати дослідження свідчать про те, що більша частина тих, хто називає себе вегетаріанцями насправді повідомляє, що споживає м'ясні продукти, коли беруть участь в опитуваннях. Це свідчить про те, що багато людей хотіли б відмовитися від споживання м'яса, але не можуть цього зробити. Тепер учені вважають, що це пов'язано з генетикою.

Зазначимо, що дослідники так і не змогли визначити, хто буде чи не буде генетично схильний до вегетаріанства, проте сподіваються, що наступна робота зможе пролити світло на це питання.

На думку директора з харчування та геноміки, професора харчування і генетики в Університеті Тафтса в Массачусетсі, доктора Хосе Ордоваса, нові дані в майбутньому можуть призвести до підвищення якості медичної інформації. Фактично результати дослідження підкреслюють складний зв'язок між нашими генами та вибором дієти, припускаючи, що в майбутньому у нас можуть з'явитися більш персоналізовані дієтичні рекомендації, засновані на генетичній схильності.

Під час дослідження команда використовувала дані Британського біобанку, великої біомедичної бази даних і дослідницького ресурсу, який довгостроково стежить за людьми. Вчені порівняли понад 5 000 суворих вегетаріанців (люди, які не їли м'яса торік) з більш ніж 300 0000 осіб у контрольній групі, які споживали м'ясо.

Команда визначила три гени, точно ідентифіковані, і ще 31, який потенційно пов'язаний із вегетаріанством. Результати також показали, що вегетаріанці частіше, ніж ті, хто споживає м'ясо, мають різні варіації цих генів.

За словами Ясіна, поки що не зрозуміло в чому полягає причина, проте вони з колегами вважають, що це може бути пов'язано з тим, як різні люди переробляють ліпіди або жири. Наприклад, деякі з генів, які виявили в дослідженні, пов'язані з вегетаріанством і метаболізмом ліпідів.

Річ у тім, що рослинна їжа і м'ясо відрізняються за складністю ліпідів. Ймовірно, деяким людям генетично необхідні деякі ліпіди, що містяться в м'ясі, тоді як іншим — ні. Автори дослідження вважають, що це пов'язано з генетичними відмінностями в метаболізмі ліпідів і тим, як вони впливають на функцію мозку, однак для перевірки цієї гіпотези потрібні додаткові дослідження.

Утім, учені зазначають, що їхнє дослідження було обмеженим, оскільки всі його учасники були білими, що, за словами Ясіна, може спотворювати результати.

Раніше Фокус писав про те, що вчені визначилися, що корисніше для здоров'я — веганство чи м'ясоїдство.