Виписатися без наслідків. Учені створили вакцину від бактерій, що мешкають у лікарнях

Хоча лікарі, які працюють у лікарнях, роблять усе, щоб вилікувати нас і поставити на ноги, побічним продуктом такої діяльності є резистентні до антибіотиків бактерії, які часто заражають пацієнтів цих установ.

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Усі ми чули історії про те, як люди потрапляли до лікарень і, замість того щоб одужати, хворіли на іншу інфекцію. Це серйозна проблема, особливо якщо йдеться про деякі бактерії, стійкі до багатьох ліків. Але, можливо, в недалекому майбутньому, під час надходження в лікарню ми зможемо отримати вакцину, яка захистить нас від цілої низки цих неприємних мікроорганізмів. Дослідники з Університету Південної Каліфорнії працюють саме над подібним рішенням цієї серйозної проблеми, пише New Atlas.

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Інфекції, підхоплені в лікарнях — не рідкість. Подумайте самі — лікарні заповнені хворими пацієнтами. Бактерії, що мешкають у такому середовищі, часто стають стійкими до ліків завдяки постійному їхньому впливу. Потім ці супербактерії поширюються серед нових пацієнтів через руки лікарів, медичні інструменти та іншими способами, адже встежити за кожним міліметром не дезінфікованої поверхні просто нереально. У результаті з'являються важковиліковні інфекції, які можуть бути дуже небезпечними, особливо для тих, хто вже хворий або має слабкий імунний захист.

Традиційно вакцини працюють шляхом навчання нашої імунної системи розпізнавати й атакувати конкретних загарбників. Однак вчені Університету Південної Каліфорнії застосували унікальний підхід. Замість того щоб готувати організм до боротьби з одним конкретним мікроорганізмом, вони створили вакцину для посилення роботи тієї частини нашої імунної системи, яка називається вродженою імунною системою. Ця система, зокрема, посилає клітини, звані макрофагами, щоб знайти і знищити загарбників, чи то бактерії, чи то грибки.

Брайан Луна, один з авторів дослідження, пояснив, що якби вони не використовували цей широкий метод, то для захисту від усіх різних інфекцій, якими можуть заразитися пацієнти в лікарні, їм знадобилося б одразу кілька вакцин.

Отже, чи вийшло у вчених створити універсальну вакцину? Коли її випробували на мишах, то показали багатообіцяючі результати. Кількість макрофагів у їхній крові збільшилася, і вони були захищені від інфекцій, викликаних кількома відомими бактеріями, а також деякими поширеними грибками. Виявилося, що одна доза цієї вакцини починає діяти вже через день і може діяти майже місяць. Ба більше, до складу вакцини входять компоненти, вже дозволені для використання на людях. Це може серйозно прискорити початок її випробування на людях.

Що це означає для нас? У разі успішного випробування ця вакцина може значно знизити ймовірність зараження пацієнтів у лікарнях. Це також означає, що лікарі рідше вдаватимуться до антибіотиків, що сповільнить зростання кількості лікарсько-стійких бактерій. Тепер дослідники мають намір перейти до наступного етапу — випробувань на людях. Вони сподіваються, що вже скоро вони ще на один крок наблизяться до того, щоб зробити лікарні безпечнішими для всіх.

Раніше Фокус писав про відкриття антибіотика, проти якого у бактерій немає шансів. У міру того як супербактерії стають дедалі сильнішими, непримітний зразок ґрунту в руках науки зміг завдати їм важкого удару, від якого вони, можливо, не зможуть оговтатися.

Також Фокус писав про те, що вчені виявили найбільший розсадник стійких до антибіотиків бактерій у лікарнях. Провівши докладне дослідження стічних вод у лікувальних установах, вчені виявили місця, що кишать шкідливими бактеріями.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.