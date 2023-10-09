Выписаться без последствий. Ученые создали вакцину от бактерий, обитающих в больницах

Хотя врачи, работающие в больницах, делают все, чтобы вылечить нас и поставить на ноги, побочным продуктом такой деятельности являются резистентные к антибиотикам бактерии, часто заражающие пациентов этих учреждений.

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Все мы слышали истории о том, как люди попадали в больницы и, вместо того чтобы выздороветь, заболевали другой инфекцией. Это серьезная проблема, особенно если речь идет о некоторых бактериях, устойчивых ко многим лекарствам. Но, возможно, в скором будущем, при поступлении в больницу мы сможем получить вакцину, которая защитит нас от целого ряда этих неприятных микроорганизмов. Исследователи из Университета Южной Калифорнии работают именно над подобным решением этой серьезной проблемы, пишет New Atlas.

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Инфекции, подхваченные в больницах — не редкость. Подумайте сами — больницы заполнены больными пациентами. Бактерии, обитающие в такой среде, часто становятся устойчивыми к лекарствам благодаря постоянному их воздействию. Затем эти супербактерии распространяются среди новых пациентов через руки врачей, медицинские инструменты и другими способами, ведь уследить за каждым миллиметром не дезинфицированной поверхности просто нереально. В результате появляются трудноизлечимые инфекции, которые могут быть очень опасны, особенно для тех, кто уже болен или имеет слабую иммунную защиту.

Традиционно вакцины работают путем обучения нашей иммунной системы распознавать и атаковать конкретных захватчиков. Однако ученые Университета Южной Калифорнии применили уникальный подход. Вместо того чтобы готовить организм к борьбе с одним конкретным микроорганизмом, они создали вакцину для усиления работы той части нашей иммунной системы, которая называется врожденной иммунной системой. Эта система, в частности, посылает клетки, называемые макрофагами, чтобы найти и уничтожить захватчиков, будь то бактерии или грибки.

Брайан Луна, один из авторов исследования, объяснил, что если бы они не использовали этот широкий метод, то для защиты от всех различных инфекций, которыми могут заразиться пациенты в больнице, им потребовалось бы сразу несколько вакцин.

Итак, получилось ли у ученых создать универсальную вакцину? Когда она была испытана на мышах, то показала многообещающие результаты. Количество макрофагов в их крови увеличилось, и они были защищены от инфекций, вызванных несколькими известными бактериями, а также некоторыми распространенными грибками. Оказалось, что одна доза этой вакцины начинает действовать уже через день и может действовать почти месяц. Более того, в состав вакцины входят компоненты, уже разрешенные для использования на людях. Это может серьезно ускорить начало ее испытания на людях.

Что это значит для нас? В случае успешного испытания эта вакцина может значительно снизить вероятность заражения пациентов в больницах. Это также означает, что врачи будут реже прибегать к антибиотикам, что замедлит рост числа лекарственно-устойчивых бактерий. Теперь исследователи намерены перейти к следующему этапу — испытаниям на людях. Они надеются, что уже скоро они еще на один шаг приблизятся к тому, чтобы сделать больницы более безопасными для всех.

Ранее Фокус писал об открытии антибиотика, против которого у бактерий нет шансов. По мере того как супербактерии становятся все сильнее, неприметный образец почвы в руках науки смог нанести им тяжелый удар, от которого они, возможно, не смогут оправиться.

Также Фокус писал о том, что ученые обнаружили самый большой рассадник устойчивых к антибиотикам бактерий в больницах. Проведя подробное исследование сточных вод в лечебных учреждениях, ученые выявили места, кишащие вредными бактериями.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.