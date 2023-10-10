Тільки спокій. Учені розповіли, як поліпшити пам'ять тривожних собак: знадобиться одна річ

Дослідники вважають, що цей простий, але дієвий спосіб допоможе вихованцеві заспокоїтися і поліпшить його пам'ять.

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Люди і собаки живуть пліч-о-пліч ось уже кілька тисяч років, за цей час вихованці встигли заробити репутацію "найкращих друзів людини". Однак ми все ще занадто мало знаємо про їхню поведінку і звички, на щастя, останнім часом вчені проводять все більше досліджень, щоб ми могли краще пізнати свого вихованця, пише Daily Mail.

У новому дослідженні виявили, що існує відносно простий, але водночас вельми ефективний спосіб поліпшити пам'ять тривожних собак — для цього знадобиться лише один предмет.

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У новому дослідженні американські вчені оцінили продуктивність 34 лабрадорів-ретриверів у завданні на робочу пам'ять. Під час експерименту собакам необхідно було протягом короткого періоду часу запам'ятати, в яке відро експериментатори помістили ласощі. Перед експериментом дресувальники працювали з собаками щонайменше місяць, а потім заповнили анкету для оцінки поведінки тварин — щоб оцінити їхній рівень тривожності та лякливості.

Далі безпосередньо перед самим завданням тваринам давали жувальну іграшку протягом 5 хвилин і реєстрували частоту укусів за допомогою комп'ютерної програми. Результати команди з Обернського університету в Алабамі свідчать про те, що у собак з високою тривожністю більш часте жування під час доступу до іграшки було пов'язане з поліпшенням просторової робочої пам'яті. Цікаво, але у собак з меншою тривожністю спостерігався зворотний ефект.

Тепер вчені припускають, що жувальні іграшки здатні знизити фізіологічне збудження у собак з підвищеною тривожністю, що допомагає їм зосередитися. Однак більш розслаблених собак, мабуть, подібні жувальні іграшки лише відволікають.

За словами фахівчині з поведінки та добробуту тварин у Королівському університеті в Белфасті, докторки Дебори Веллс, ймовірно, тривожні собаки отримують "від жування більший терапевтичний ефект, ніж більш спокійні тварини". Передбачається, що у менш полохливих собак жування, ймовірно, просто слугує фактором, що відриває, з меншим ефектом зниження збудження.

Утім, результати дослідження показують, що жування справляє позитивний ефект на довготривалу пам'ять як у тривожних собак, так і у більш спокійних. Вчені дійшли такого висновку, провівши ще один експеримент: собакам давали завдання пов'язане з лабіринтом. Команда зазначає, що собакам, які жували з більшою інтенсивністю, було потрібно менше спроб, щоб заново вивчити лабіринт.

Зазначимо, що вчені поки що не розуміють, як саме жування впливає на поліпшення пам'яті собак, однак сподіваються з'ясувати це в наступних дослідженнях.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, що собаки можуть розрізняти жорстоких і незграбних людей.