Мегаполіс залізного віку. В Мюнхені археологи виявили понад 100 стародавніх жител

Стародавні будинки будували із суміші дерева та глини, створюючи міцні фахверкові конструкції різних розмірів та планувань. Вони були домівками перших мешканців Мюнхена і дають уявлення про їхній спосіб життя.

Related video

Нещодавно археологи зробили захопливе відкриття про давнє минуле Мюнхена. Баварське державне відомство з охорони пам'яток поділилося деякими цікавими знахідками, які проливають світло на історію міста в залізний вік. Це дослідження виявило чудові докази того, що Мюнхен, розташований у Баварії, Німеччина, був домівкою для жвавої громади в цей давній період, пише HeritageDaily.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Це відкриття зробили під час розкопок у районі Фельдмохінг, де будували новий житловий масив. Те, що археологи знайшли під поверхнею, було справді дивовижним: понад 100 стародавніх жител, які колись вміщували до 500 осіб за часів залізного віку.

Стародавні будинки будували із суміші дерева та глини, створюючи міцні фахверкові конструкції різних розмірів та планувань. Вони були домівками перших мешканців Мюнхена і дають уявлення про їхній спосіб життя.

Археологи не лише відкрили ці добре збережені будинки, але й знайшли неймовірну колекцію з понад 2800 артефактів. Серед цих знахідок — дві групи могил, які датуються пізнім залізним віком, періодом із 450 по 15 століття до нашої ери. Ці поховання дають важливе уявлення про звичаї та вірування людей, які жили в цьому регіоні в ту епоху.

Крім того, виявлено докази римської присутності, на що вказують поховання, датовані 3-4 століттям нашої ери. В одному з поховань знайдено чудові артефакти, зокрема тарілку, повністю неушкоджений керамічний глечик і чашку для пиття, виготовлену з мильного каменю. Артефакти вказують на зв'язок між Мюнхеном і римським світом, пропонуючи поглянути на обміни та взаємодії, що відбувалися в цей час.

Ще одним гостроцікавим відкриттям стала частина серпа, знайдена в одному з римських поховань, що натякає на розкидані сільськогосподарські поселення в цій місцевості. Ця знахідка відкриває вікно в сільськогосподарські практики людей, що жили в регіоні Мюнхена за часів залізного віку.

Дослідження не лише поглиблює наше розуміння давньої історії Мюнхена, але й пов'язує його з ширшою мережею поселень. У минулому розкопки виявили римське поселення на північний схід від Мюнхена, що показує роль міста як центру регіону.

Важливо

Подорож у часі через мистецтво. На картині XV століття виявили 500-тисячолітні інструменти (фото)

Однак варто зазначити, що, окрім розрізнених поселень у 6 столітті нашої ери, Мюнхен не став великим населеним пунктом до заснування міста в 1158 році в період Середньовіччя. Це означає, що Мюнхен залізного віку, з його населенням та цікавими зв'язками з римським світом, був унікальною главою в історії міста.

Отже, нещодавні археологічні знахідки в Мюнхені відкрили історію про жваву громаду залізного віку, яка існувала задовго до заснування середньовічного міста Мюнхена. Це дослідження пропонує цінну інформацію про повсякденне життя, звичаї та зв'язки людей, які колись називали Мюнхен своєю домівкою.

Раніше Фокус писав про те, що приховує найдавніша корабельна аварія у світі.

А також ми розповідали про дослідження невідомої споруди в замку Паланок. Археологи продовжують розкривати таємниці.