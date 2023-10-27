Психоделічний погляд в око щура переміг у конкурсі мікрофотографій від Nikon (фото)

Щорічний фотоконкурс від Nikon завершився, і вже оголошено переможців. Перше місце зайняла фотографія від дослідників діабету з австралійського інституту "Левине око".

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17 жовтня оголосили переможців цьогорічного конкурсу Nikon "Маленький світ". Цей конкурс не лише демонструє красу мікросвіту, але й показує важливість наукових досліджень та їхнього практичного застосування. Серед робіт були волоски, що покривають поверхню листка рослини, ембріон миші та фото поділу клітин, пише Live Science.

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Зображення павутиноподібної мережі судин у задній частині ока щура отримало головну нагороду на фотоконкурсі. Хассанайн Камбарі, дослідник діабету з Інституту "Левине око" в Австралії, зробив цей детальний знімок зорового нерва гризуна.

Камбарі та його колега Джейден Діксон подали це зображення на конкурс, щоб показати складність мікроциркуляції сітківки ока. Вони спеціалізуються на вивченні стану під назвою діабетична ретинопатія, яка виникає, коли високий рівень цукру в крові пошкоджує дрібні кровоносні судини в оці, що потенційно може призвести до втрати зору.

Великим викликом, з яким вони зіткнулися, було знайти ці крихітні судини, які мають лише близько 110 мікрометрів в діаметрі. Щоб створити це складне зображення, Камбарі зібрав і склав сотні окремих знімків, зроблених за допомогою конфокальної та флуоресцентної мікроскопії.

Зображення маленького тарантула (Caribena versicolor) фотографа Джона-Олівера Дума (John-Oliver Dum) посіло четверте місце в конкурсі Фото: John Oliver-Dum/Nikon Small World 2023

Особливо цікавим є те, що сучасні методи діагностики та лікування діабетичної ретинопатії обмежуються виявленням симптомів захворювання на пізніх стадіях, що часто буває занадто пізно, щоб запобігти незворотному пошкодженню мікросудин сітківки та її функцій. Зображення Камбарі пропонує унікальний погляд на складний світ кровоносних судин ока, що в кінцевому підсумку може призвести до кращого раннього виявлення та лікування цього стану.

На додаток до цього зображення, інші роботи-переможці включають крупний план отруйних іклів павука-птахоїда, які здаються одночасно красивими і жахливими. Джон-Олівер Дум, фотограф з Німеччини, отримав четверте місце за цей знімок. Він зафіксував великі, округлі чорні ікла павука-птахоїда, оточені густими рожевими волосками.

Тим часом Шериф Абдалла Ахмед, фотограф з Університету Танта в Єгипті, посів 12 місце за фото смарагдово-зеленої оси-блискітки, що сидить на масі фіолетових квітів. Оси-блискітки відкладають яйця в гнізда інших ос, а їхні личинки пожирають запаси їжі. Це фото передає красу і таємничість цього природного явища.

Чудове зображення оси-блискітки (Chrysididae), що стоїть на квітці, посіло 12 місце в рейтингу нагород Фото: Sherif Abdallah Ahmed/Nikon Small World 2023

Юань Цзі з Музею Всесвітньої виставки в Шанхаї посів 17 місце з барвистою фотографією лусочок на крилах китайського місячного метелика. Ці метелики живуть у гірських лісах Китаю і мають цікавий захисний механізм. Вони використовують свої закручені хвости, щоб перешкоджати ехолокації кажанів, зменшуючи ризик бути спійманими. Це унікальний приклад того, як істоти еволюціонували, щоб вижити в дикій природі.

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Ці зображення не лише візуально вражають, але й слугують цінним інструментом для дослідників та освітян, допомагаючи нам краще зрозуміти тонкощі світу природи.

Вони нагадують нам про дивовижність і складність, які існують за межами того, що можна побачити неозброєним оком, і містять потенціал для проривів у наукових знаннях і медичному прогресі.

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