Викликає зміни, про які ми не підозрювали: чому небезпечно перегодовувати котів

Нове дослідження виявило, що це призводить не тільки до збільшення ваги, а й викликає дивовижні зміни всередині їхнього організму.

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Перегодовуючи своїх улюбленців, власники кішок ризикують мимоволі завдати шкоди своїм кішкам, і йдеться не тільки про збільшення ваги. Нове дослідження показує, що перегодовування вихованця може призвести до внутрішніх змін, про які ми навіть не підозрювали, пише Science Alert.

Команда з Університету Іллінойсу Урбана-Шампейн виявила, що перегодовування котів може погіршити перетравлення поживних речовин, а також призводить до змін у мікробіоті кишківника тварин. Науковці зазначають, що отримані ними результати є ще одним доказом того, що власникам слід обмежувати годування та заохочувати вихованців до активності.

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Статистика показує, що більш ніж половина кішок у США мають надлишкову вагу — це саме по собі має вельми тривожний вигляд. Зазначимо, що раніше вчені ретельно вивчили втрату ваги у тварин, проте в новому дослідженні вони зосередилися на тому, які зміни в організмі спричиняє збільшення ваги у вихованців.

За словами старшої авторки дослідження, вченої-дієтологині Келлі Свонсон, вони з колегами хотіли дізнатися більше про метаболічні та шлунково-кишкові зміни, які відбуваються внаслідок переїдання і збільшення ваги в котів.

У новому дослідженні взяли участь 11 худих кішок, усі вони були стерилізовані вже в дорослому віці. Під час дослідження тварин годували комерційно доступною, збалансованою і дозованою їжею протягом двох тижнів. Весь цей час Свонсон з колегами проводили базові вимірювання. Після цього, протягом 18 тижнів, тварин годували тією ж їжею, але дозволяли їсти стільки й так часто, як їм того хотілося.

Вчені зібрали зразки фекалій і крові тварин-реципієнтів, а також дані про фізичну активність, використовуючи монітори, прикріплені до нашийників. Контрольні вимірювання проводилися спочатку експерименту, а потім через 6, 12 і 18 тижнів.

Очікувалося, що збільшення ваги тваринам може призвести до зниження активності, проте вчені не помітили жодних послідовних змін у поведінці кішок. Однак, за словами Свонсон, активність тварин варіювалася залежно від особини до особини та їхнього довкілля, а також від того, наскільки власники взаємодіяли з вихованцями.

Результати показують, що як тільки кішки отримали необмежений доступ до їжі, вони набрали вагу, що не дивно. У міру того як тварини їли та набирали масу, рівень жиру в їхньому організмі накопичувався, а здатність перетравлювати поживні речовини, на жаль, знижувалася. За словами Свонсон, коли організм отримує меншу кількість їжі, він ефективніше витягує з неї поживні речовини. Однак коли кількість їжі не обмежена, вона швидше проходить через травну систему, а в процесі з неї витягується менша кількість поживних речовин.

Результати показують, що чим більше їжі споживали кішки, тим більше вони випорожнювалися, а випорожнення були більш кислими — яскрава ознака того, що їжа не перетравлюється ефективно. Команда також виявила відмінності в типах мікробів, що живуть у кишківнику кішок до і після 18 тижнів вільного годування. Вчені виявили, що час "шлунково-кишкового транзиту" скоротився в середньому на 25% у міру того, як тварини набирали вагу.

За словами Свонсон, зміна часу проходження шлунково-кишкового тракту стала першим відкриттям дослідників. Водночас команда виявила, що деякі зміни в мікробіомі кішок суперечили тим, які спостерігалися у людей з ожирінням. У результаті вчені припустили, що тут залучені складніші чинники, ніж простий набір ваги.

Тепер учені вважають, що розуміння метаболічних і шлунково-кишкових змін, які відбуваються під час ожиріння у кішок, може допомогти в його лікуванні та запобіганні.

До речі, в більш ранньому дослідженні вчені також виявили, що обмеження харчування вихованців може дозволити безпечно скинути вагу і позбутися зайвого жиру. По закінченню експерименту всіх 11 кішок посадили на збалансовану дієту, що дало їм змогу повернутися до колишньої форми.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, кого люди люблять більше: кішок чи собак.