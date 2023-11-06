Важливий артефакт: у Саудівській Аравії знайшли сокиру віком понад 200 тисяч років (фото)

Команда археологів виявила базальтову сокиру в Саудівській Аравії. Наразі вчені проводять дослідження реліквії, щоб встановити, як саме її використовували.

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В Аль-Улі, Саудівська Аравія, дослідники виявили ручну сокиру, якій понад 200 000 років. Ця знахідка є важливим артефактом і має значення, що виходить далеко за межі Аравійського півострова, пише Arkeonews.

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Курх, також відомий як Аль-Мабіят, розташований поблизу села Мугейра, приблизно за 20 кілометрів на південь від сучасного міста Аль-Ула. Цей регіон багатий на археологічні місця, що включають стародавні будівлі, мечеті та ринки, деякі з яких датуються майже сімома століттями. Хоча це місто існувало ще до ісламу, воно пережило свій розквіт між 800 і 1100 роками нашої ери.

Цей стародавній інструмент, виготовлений із базальтового каменю, має довжину 51,3 см і ознаки того, що його використовували для рубання Фото: Royal Commission for AlUla

Відкриття цієї стародавньої ручної сокири зробила команда археологів з TEOS Heritage, компанії, що займається питаннями історичної спадщини.

Цей стародавній інструмент, виготовлений із базальтового каменю, має довжину 51,3 см і ознаки того, що його використовували для рубання. Наразі тривають подальші дослідження, щоб з'ясувати його конкретне використання.

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Археологічні дослідження очолює королівська комісія з вивчення Аль-Ули (RCU). Наразі вона здійснює нагляд за 11 спеціалізованими археологічними дослідженнями в Аль-Улі та Хайбері.

Така увага до археологічних відкриттів є частиною комплексного плану розвитку Аль-Ули, що має на меті перетворити її на всесвітньо відомий центр природної та культурної спадщини.

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