Гелловінська бійня. Косатки годину атакували човен і потопили його: вчені все ще не знають чому

Останні два роки вчені раз у раз фіксують випадки нападу китів на човни, проте досі ніхто не може назвати точну причину такої поведінки.

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Вчетверте за два роки група докучливих косаток у Гібралтарській протоці нещадно бомбардує судна та їхні команди. Останній подібний випадок стався якраз на Гелловін, 31 жовтня. Відомо, що зграя косаток близько години атакувала човен доки врешті-решт не затопила його, пише Live Science.

Відомо, що вітрильна яхта під назвою Grazie Mamma належала польській круїзній компанії Morskie Mile і зазнала нападу китів у Гібралтарській протоці недалеко від Марокко. Загалом косатки атакували човен приблизно 45 хвилин: весь цей час вони билися об кермо, спричиняючи серйозні пошкодження і пропускаючи воду в корпус судна.

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На щастя, човен та його екіпаж отримали допомогу від ВМС Марокко. У результаті яхту відбуксирували в безпечне місце, проте вона все одно затонула при вході в порт. Усіх пасажирів човна до того моменту було евакуйовано на рятувальні шлюпки.

Зазначимо, що цей напад є останнім прикладом однієї з багатьох тривожних поведінок косаток у цьому регіоні. Вчені зазначають, що така злагоджена робота косаток вкотре підкреслює їхній смертоносний інтелект.

Перші напади косаток у Гібралтарській протоці розпочалися 2020 року, проте вчені досі не можуть з упевненістю сказати, чим саме викликана настільки агресивна поведінка китів. Припускають, що перші атаки китів здійснила зграя, до якої входила Біла Гледіс — косатка, ймовірно, травмована внаслідок зіткнення з човном. У результаті вчені припустили, що таким чином косатка хотіла помститися човнам і навчила подібної поведінки своїх родичів.

Згодом ця агресивна поведінка поширилася на інші групи косаток, які, схоже, вдосконалили її й стали ще більш ефективними в нападі. Наразі в цьому районі затонуло щонайменше чотири човни: останній інцидент стався 31 жовтня, попередній — у травні 2023 року, а ще два — минулого 2022 року.

Попри те, що вчені до кінця не можуть пояснити поведінку косаток, вони припускають, що кити навчають один одного цієї тактики. До речі, свідки, які ледь не стали жертвами косаток, також повідомляють, що бачили, як одні кити "навчали" інших, як максимізувати шкоду, яку вони завдають.

До слова, напад косаток на човни не єдина агресивна поведінка китів, на яку вчені звернули увагу останнім часом. Раніше вони також помітили, що пара косаток Порт і Правий борт з 2017 року вбили десятки великих білих акул у Південній Африці, полюючи за їхньою печінкою.

Раніше Фокус писав про те, що косатки вигнали великих білих акул у Південній Африці.