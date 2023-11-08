Місяць "посміхатиметься" Венері в нічному небі: коли можна побачити посмішку і сяйво да Вінчі (фото)

Якщо ви готові встати рано вранці, то можете стати свідком одного з найкрасивіших астрономічних явищ цього року.

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Щоб спостерігати, як Місяць "посміхається" Венері, коли перебуває візуально дуже близько до другої планети від Сонця, потрібно прокинутися рано вранці, у четвер, 9 листопада. Саме перед сходом Сонця в нічному небі буде видно Місяць у вигляді півмісяця, а поруч з ним перебуватиме яскрава Венера, пише Live Science .

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Астрономи називають подібне візуальне зближення Венери і Місяця одним із найкрасивіших астрономічних явищ цього року. Місяць перебуває в тій фазі, коли його поверхня лише частково освітлена Сонцем, а тому перед світанком він матиме вигляд півмісяця, що нагадуватиме посмішку.

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Тому може здатися, що Місяць "посміхається" яскравій Венері, розташованій поруч із супутником Землі. Насправді обидва об'єкти знаходяться далеко один від одного, цього ранку здаватиметься, що вони розташовані дуже близько.

За даним астрономічним явищем можна починає спостереження починаючи з 3 години ночі і до самого світанку. При цьому потрібно дивитися спочатку на схід, а потім на південний схід, коли Місяць і Венера опиняться вище в небі.

Астрономи називають подібне візуальне зближення Венери і Місяця одним із найкрасивіших астрономічних явищ цього року Фото: Live Science

У цей час лише 15% Місяця буде освітлено світлом Сонця, а вгорі праворуч над ним сяятиме Венера із зоряною величиною -4,3. Нагадуємо, що чим нижчою є ця величина, тим яскравішим є астрономічний об'єкт.

Зараз Місяць і Венера є найяскравішими об'єктами на нічному небі після Сонця. Хоча цю пару можна побачити неозброєним оком, вчені рекомендують використовувати бінокль або телескоп, щоб розгледіти деякі деталі місячної поверхні.

Найцікавіше, то темний бік Місяця також буде освітлений. Це явище називається сяйво да Вінчі. У цьому випадку частина Місяця висвітлюється відбитим від хмар Землі світлом Сонця.

Також, за словами вчених, під час спостереження за парою астрономічних об'єктів, можна буде також помітити, що Венера ненадовго сховається за Місяцем. Хоча подібне затемнення може статися вже після сходу Сонця, а тому його можна побачити тільки за допомогою телескопів.

Як уже писав Фокус, в атмосфері Венери було виявлено кисень і вчені розповіли, чи можна ним дихати. Нові дані допоможуть зрозуміти, чому атмосфери Землі і Венери так сильно відрізняються.

Нагадуємо, що скоро настане максимум активності метеорного потоку Леоніди, а до цього можна побачити пік активності метеорного потоку Тауріди, як уже писав Фокус.

Також Фокус писав про те, що Сонце виявляється меншим за розміром, ніж припускали вчені. Нове дослідження показує, що наша зірка має трохи інший розмір, хоч ця різниця і незначна.