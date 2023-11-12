Убивча самотність: учені дізналися, що одинаки схильні до ризику ранньої смерті

Нове масштабне дослідження виявило, що навіть людям, які живуть в одній квартирі з іншими, варто побоюватися, якщо їхня соціальна активність поза звичним колом спілкування перебуває на низькому рівні.

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Нещодавнє дослідження, проведене Університетом Глазго, свідчить про значний вплив соціальних взаємодій на тривалість життя. Дослідження, в якому взяли участь понад 450 тис. осіб із середнім віком 57 років, тривало близько 12 років. У ньому вивчали різні форми соціальної взаємодії, включно з частотою відвідування друзів і родичів, участю в щотижневих групових заходах і умовами проживання, пише Daily Mail.

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Отримані результати виявили чітку кореляцію між нечастими відвідинами соціальних установ і підвищеним ризиком передчасної смерті. У людей, які рідко або ніколи не відвідували близьких, ризик ранньої смерті був на 39% вищим порівняно з тими, хто відвідував їх щодня. Цікаво зазначити, що користь від соціальної взаємодії зберігалася незалежно від того, чи були відвідування щоденними, щотижневими або щомісячними, що підкреслює важливість хоча б щомісячних соціальних контактів.

Люди, які щотижня брали участь у групових заходах, таких як громадські збори або клуби, також продемонстрували нижчу ймовірність смерті протягом періоду дослідження. Це дає змогу припустити, що активна участь у громадському житті сприяє формуванню більш здорового способу життя, потенційно сприяючи зниженню шкідливих звичок, таких як паління або надмірне вживання алкоголю.

Дослідження також показує, що навіть людям, які живуть з іншими людьми, для підтримки оптимального здоров'я необхідна регулярна соціальна взаємодія за межами їхнього безпосереднього оточення. Провідний автор дослідження доктор Хаміш Фостер і співавтор Джейсон Гілл наголошують, що щомісячне відвідування друзів і родичів, особливо ізольованих, може надати істотний захисний ефект.

Керолайн Абрагамс, директорка благодійної організації Age UK, підтримує ці висновки, наголошуючи на найважливішій ролі близьких стосунків у ранньому виявленні та профілактиці проблем зі здоров'ям у літніх людей. Наявність підтримуючої мережі часто спонукає звертатися по необхідну медичну допомогу і може зіграти важливу роль у вирішенні проблем зі здоров'ям до їхнього загострення. Це дослідження підкреслює важливість підтримання соціальних зв'язків як одного з ключових чинників, що сприяють довголіттю і загальному благополуччю.

Раніше Фокус писав про те, що мозок самотніх людей працює зовсім по-іншому. Дослідження показало, що існують відмінності не тільки між самотніми і не самотніми людьми, але навіть між окремими одинаками.

Також Фокус писав про те, що ризик серцевої недостатності підвищений у одинаків. Як соціальна ізоляція, так і самотність пов'язані з більш високими показниками захворювання.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.