Найбільша тварина на Землі повернулася на Сейшели вперше з початку 20-го століття (фото)

Дослідники не сподівалися, що морські гіганти колись повернуться у води біля Сейшельських островів після масового вбивства китобоями, проте це сталося.

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Сейшельські острови є місцем мрії для багатьох, але навряд чи до їхнього числа входять найбільші тварини на Землі — сині кити. На початку 20-го століття ці води були надзвичайно популярним місцем полювання на китів, внаслідок чого морські ссавці покинули його. Схоже, тепер вони нарешті повернулися, пише IFLScience.

На щастя для китів, ще 1978 року Республіка Сейшельські острови успішно лобіювала захист Індійського океану від китобійного промислу, але дотепер не було відомо, чи поверталися в цей район найбільші тварини на Землі — сині кити. Тепер учені офіційно підтвердили — кити повернулися до берегів Сейшельських островів.

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Команда дослідників із Міжнародного університету Флориди, Університету штату Орегон та Університету Сейшельських островів досліджували ділянку океану, де в жовтні 2017 року було помічено китів. Протягом двох сезонів, у листопаді 2020 і 2021 років, учені використовували візуальні спостереження, а також акустичні реєстратори, встановлені водолазами.

Перше спостереження синього кита на Сейшельських островах Фото: Big Blue Films

Загалом за цей період команді вдалося зафіксувати 23 різних види китів, зокрема синіх китів, а саме карликових синіх китів — одного з чотирьох відомих науці видів. За словами співавтора дослідження, професора біології Міжнародного університету Флориди, доктора Джеремі Кишка, дивовижним є те, що, попри китобійний промисел, біля Сейшельських островів знову мешкають найбільші тварини на Землі.

За словами наукового співробітника Дослідницького центру SOSF D'Arros Ділліс Пупоно, поява морських гігантів біля Сейшельських островів також доводить, що правила, запроваджені 1978 року, справді допомогли зберегти цей вид і повернути їм втрачене середовище існування.

Учені також змогли визначити, до якої саме популяції належать сині кити, що з'явилися біля Сейшельських островів — вони прибули з північної частини Індійського океану. Команда виявила, що кити, як правило, проводять у цьому регіоні березень і квітень, а можливо навіть розмножуються тут. За словами однієї з провідних авторок дослідження, доктора Кейт Стаффорд, усе це доводить, що Сейшельські острови, ймовірно, є надзвичайно важливим місцем для синіх китів.

Синій кит помічений недалеко від берега острова Д "Аррос Фото: Save Our Seas Foundation

Під час дослідження вчені також зафіксували пісні самців синіх китів, а тому припускають, що води біля Сейшельських островів використовуються найбільшими тваринами на Землі для пошуку партнерів і розмноження.

Статистика свідчить, що внаслідок китобійного промислу в 1960-х роках біля Сейшельських островів загалом було вбито близько 500 синіх китів, і ще близько 12 000 карликових синіх китів було вивезено з Індійського океану загалом.

Раніше Фокус писав про те, що знайдено скелет найважчої тварини в історії Землі: понад 20 м завдовжки й вагою до 340 тонн.