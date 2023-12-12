Давньогрецькі боги знову загубили голови: вчені виявили нові статуї в Айзаної (фото)

У Туреччині археологи виявили голови статуй Афродіти та Діоніса. Як зазначили вчені, артефакти збереглися у чудовому стані, попри роки забуття.

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На території стародавнього міста Айзаной, поблизу Кютаг'ї, Туреччина, археологи виявили чудово збережені голови Афродіти та Діоніса. Як повідомили дослідники, це не перший випадок такої знахідки в цьому регіоні, пише Arkeonews.

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Стародавнє місто Айзаной може похвалитися багатою історією, що сягає 3 000 років до н. е. Колись велике місто-держава народу айзанітів у стародавній Фрігії, воно було свідком правління Пергаму та Віфінії в елліністичний період, перш ніж піддалося римському завоюванню у 133 році до н. е.

Сьогодні воно відоме тим, що в ньому знаходиться найкраще збережений в Анатолії храм Зевса.

Під час розкопок дослідники знайшли дві голови Афродіти і три голови Діоніса Фото: AA

Останні розкопки під керівництвом професора археології Гохана Коскуна та його команди принесли цілу низку статуй, зокрема захопливе відкриття — нещодавно відкопані голови Афродіти та Діоніса.

Коскун висловив свій ентузіазм, розповівши, що розкопки, які тривають з квітня минулого року, виявили понад 100 статуй, а деякі знайдені голови належали скульптурам розмірами 2-3 метрів у довжину.

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"Ці голови статуй, які ми вперше виявили три роки тому, знаходяться в дуже добре збереженому стані. Під час наших розкопок наразі ми виявили дві голови статуї Афродіти та три голови Діоніса", – сказав Коскун.

Оскільки нинішній сезон розкопок добігає кінця наприкінці цього місяця, наслідки цих знахідок породжують інтригу. Хоча історичне значення очевидне, практичне застосування полягає у потенційному збагаченні нашого розуміння античного мистецтва та міфології.

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