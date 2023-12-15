У Всесвіті можуть ховатися "червиві" зірки: всередині них живуть чорні діри

Дослідники висунули незвичайну теорію, яка може пояснити існування надзвичайно холодних червоних гігантів.

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Астрофізик Ерл Беллінджер висунув цікаву теорію про те, що всередині деяких зірок можуть перебувати чорні діри, пише Futurism.

Беллінджер і його команда опублікували свою роботу в науковому журналі Astrophysical Journal, де вони більш уважно розглянули незвичайну ідею. За словами вчених, вивчаючи вібрації на поверхні далеких зірок, можна виявити чорні діри, замкнені всередині цих нещасних зірок.

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"Спершу я подумав про те, що було б цікаво помістити чорну діру всередину зірки і подивитися, що станеться", — заявив Беллінджер.

Загальноприйнята модель еволюції зірок говорить про те, що чорні діри з'являються внаслідок колапсу масивних зірок. Від їхньої потужної гравітації не може вислизнути навіть світло.

Але під час свого дослідження Беллінджер зі своєю командою вивчили теорія, яка припускає, що Всесвіт сповнений первинних крихітних чорних дір, якими можна було б пояснити таке явище як "темна матерія" — загадкова субстанція, на частку якої припадає приблизно 85% матерії у Всесвіті.

Теорія припускає, що завдяки великій кількості цих маленьких і стародавніх чорних дір у Всесвіті, деякі з них можуть опинитися в зоряних розплідниках, а потім і в самих зірках.

Спіймані в пастку чорні діри мають бути вкрай щільними, маючи масу астероїда, але втиснутого до розміру атома водню. Такі об'єкти могли б дрейфувати ближче до ядра зірок.

Що найдивовижніше, так це те, що такі чорні діри навіть могли б залишатися стабільними всередині зірок. За словами Беллінджера, для того, щоб крихітна чорна діра поглинула зірку, потрібно більше часу, ніж існує сам Всесвіт.

Водночас більші чорні діри можуть поглинути зірку за кілька сотень мільйонів років, перетворюючись на об'єкт, званий "зіркою Гокінга". Такі зірки покладаються не на синтез атомів водню, а на силу чорної діри.

Нова теорія допомогла б пояснити відкриття сотень надзвичайно холодних червоних гігантів, які перебувають на пізній фазі еволюції. Дослідники пропонують вивчити вібрації на їхній поверхні, щоб з'ясувати, чи ховаються в них чорні діри.

Нагадаємо, вчені розповіли, як помирають чорні діри. Астрономи кажуть, що смерть чорних дір буде дуже відрізнятися від їхнього вибухового народження.