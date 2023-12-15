Старість не привід для зневіри. Учені розповіли, як залишатися бадьорим попри вік

Багато хто з нас звик ставити на собі хрест у певному віці, поступово сповільнюючи свій ритм життя, але наука категорично не погоджується з цим, заявляючи, що старіти можна, будучи повними сил.

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Золоті роки нашого життя часто розглядаються багатьма як час сповільнення, але останні дослідження і поради експертів малюють іншу картину того, як може і має виглядати старіння. Виходячи за рамки традиційної уваги до дієт і фізичних вправ, цілісний підхід до правильного старіння охоплює розумову активність, емоційне благополуччя і соціальне спілкування, пише The New York Post.

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Докторка Парул Гоял, лікарка-геріатр, підкреслює, що витончене старіння — це не тільки дієта і фізичні вправи. Воно охоплює три найважливіші елементи: фізичне благополуччя, емоційний зв'язок і психологічну підтримку. Коли вони збалансовані, повноцінне життя в більш зрілому віці стає більш досяжним.

Гоял перелічує сім основних кроків, які втілюють суть витонченого старіння. Ці кроки пропонують своєрідну дорожню карту для того, щоб прожити останні роки з життєвою силою та метою. Кожен крок, починаючи від розумової стимуляції і закінчуючи соціальною активністю, є не просто рекомендацією, а наріжним каменем для створення міцної та повноцінної старості. Ці активності, які можуть значно підвищити якість життя з віком, включають у себе такі поради:

Продовжуйте вчитися. Оскільки з віком можливості вчитися нового часто зменшуються, дуже важливо активно шукати їх. Доктор Гоял заохочує своїх пацієнтів освоювати нові навички, наприклад, грати на музичному інструменті або вивчати нову мову. Це не тільки підтримує гостроту розуму, а й допомагає формувати нові мозкові шляхи, знижуючи ризик розвитку деменції. Нещодавнє дослідження показало, що такі заняття, як робота на комп'ютері або відвідування уроків, можуть знизити ризик розвитку деменції на 11 %. Озвучте свої потреби. Робін Голден з Медичного центру Університету Раш наголошує на важливості висловлення своїх потреб, особливо для того, щоб уникнути проблем із психічним здоров'ям, таких як депресія або тривожність, які можна лікувати в будь-якому віці за допомогою консультацій та інших заходів. Берітьучасть у житті суспільства. Самотність — визнана проблема охорони здоров'я. Доктор Лі Ліндквіст зазначає, що соціальна взаємодія життєво важлива для когнітивного здоров'я. Такі заняття, як участь у книжковому клубі або волонтерська робота, можуть значно знизити ризик розвитку деменції. Залишайтеся фізично здоровими. Регулярні фізичні вправи і дієта, багата на фрукти та овочі, подібна до середземноморської дієти і дієти DASH, як і раніше, важливі в літньому віці. Займайтеся приємними видами діяльності. Ліндквіст також радить літнім людям продовжувати займатися улюбленою справою, оскільки це дуже важливо для душевного благополуччя. Перегляньтесвої ліки. З віком потреби в ліках можуть змінюватися. Ліндквіст застерігає від поліфармації і радить консультуватися з лікарями, щоб коригувати ліки в міру необхідності. Плануйте та обговорюйте свої плани. Обговорення побажань щодо майбутнього медичного обслуговування з сім'єю та друзями має величезне значення. Ініціатива Ліндквіста "Плануйте свою тривалість життя" пропонує посібник із проведення таких бесід.

Останні дослідження підтверджують ці положення. Наприклад, у нещодавньому дослідженні участь у громадському житті пов'язується зі значно меншим ризиком розвитку деменції. Крім того, фахівці Каліфорнійського університету в Сан-Франциско наголошують на ризиках поліфармації в літніх людей, особливо в тих, хто загалом має хороше або відмінне здоров'я.

Здорове старіння — це багатогранний процес, який виходить за рамки фізичного стану. Він включає в себе постійне навчання, відкрите спілкування про потреби, соціальну активність, підтримання фізичного здоров'я, перегляд лікарських препаратів і планування майбутнього. Дотримуючись цих принципів, літні люди зможуть насолоджуватися більш корисним і здоровим життям, заявляють експерти.

Раніше Фокус писав про те, що з віком і уповільненням роботи мозку, люди, на подив, стають щасливішими. Дані нового дослідження не тільки висвітлили позитивні сторони старіння, а й дали змогу зробити прорив у вивченні старіння мозку, відкривши нові способи збереження когнітивних функцій і відтермінування настання деменції.

Також Фокус писав про те, що вчені виявили ліки від тиску, що збільшують тривалість життя. Можливо, наука і не відкрила таблетку вічної молодості, але поширений препарат від гіпертонії подає надії на ефективне уповільнення старіння, згідно з дослідженням.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.