ДНК-аналізатори зі Швейцарії допоможуть упізнати зниклих безвісти українців, — посол

Дипломат Фелікс Бауманн зазначив, що з України повернулася група швейцарських криміналістів. Експерти перебували в нашій країні для допомоги в роботі Міжнародного кримінального суду шляхом збору доказів, які одного дня можна буде використати під час трибуналу.

Related video

Експерти-криміналісти зі Швейцарії провели місяць в Україні, де брали активну участь у збиранні доказів щодо військових злочинів, скоєних Російською Федерацією. ДНК-аналізатори, надані українським урядом, призначені для допомоги місцевим фахівцям в ідентифікації осіб, зниклих безвісти. Про це розповів посол Швейцарії в Україні Фелікс Бауманн в інтерв'ю виданню "Укрінформ".

"Минулого тижня з України до Швейцарії повернулася група наших експертів-криміналістів. Вони перебували у вас близько місяця для допомоги в роботі Міжнародного кримінального суду шляхом збору доказів, які одного разу можна буде використати в суді", — повідомив Бауманн.

Він підтвердив, влада Швейцарії переконана в тому, що необхідно проводити розслідування щодо кожного випадку військових злочинів і порушень міжнародного гуманітарного права та прав людини.

"Також пріоритетом Швейцарії є боротьба з безкарністю за тяжкі злочини. Тому ми підтримуємо ідею Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії", — заявив посол.

Бауманн додав, що в листопаді Швейцарія приєдналася до основної коаліції країн, які підтримують ініціативу зі створення подібного Трибуналу. Крім того, країна приєдналася до реєстру збитків Ради Європи, який реєструватиме факти шкоди, смерті та поранення, що сталися на території України з 24 лютого 2022 року.

"Також минулого тижня я мав честь безкоштовно передати Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС ДНК-аналізатори повного циклу для допомоги експертам-криміналістам в упізнанні зниклих безвісти. І я дуже сподіваюся, що це обладнання допоможе експертам у їхній надзвичайно важливій роботі знайти відповіді для всіх тих сімей, чиї близькі зникли", — заявив Бауманн.

Нагадаємо, глава ГУР МОУ Кирило Буданов сказав, що Україна максимально близька до розв'язання питання обміну полонених "всіх на всіх", однак Російська Федерація створює "певні труднощі".

Більше читайте інтерв'ю Фокуса з головою об'єднання родин, які шукають тих, з ким втратили зв'язок на фронті Оленою Добичею — "Де наші хлопці?" Скільки українських військових у полоні та чому виник безлад серед пошуковців".