ДНК-анализаторы из Швейцарии помогут опознать пропавших без вести украинцев, — посол

Дипломат Феликс Бауманн отметил, что из Украины вернулась группа швейцарских криминалистов. Эксперты находились в нашей стране для помощи в работе Международного уголовного суда путем сбора доказательств, которые однажды можно будет использовать в ходе трибунала.

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Эксперты-криминалисты из Швейцарии провели месяц в Украине, где активно участвовали в собирании улик в отношении военных преступлений, совершенных Российской Федерацией. ДНК-анализаторы, предоставленные украинским правительством, предназначены для помощи местным специалистам в идентификации лиц, пропавших без вести. Об этом рассказал посол Швейцарии в Украине Феликс Бауманн в интервью изданию "Укринформ".

"На прошлой неделе из Украины в Швейцарию вернулась группа наших экспертов-криминалистов. Они находились у вас около месяца для помощи в работе Международного уголовного суда путем сбора доказательств, которые однажды можно будет использовать в суде", — сообщил Бауманн.

Он подтвердил, власти Швейцарии убеждены в том, что необходимо проводить расследования по каждому случаю военных преступлений и нарушений международного гуманитарного права и прав человека.

"Также приоритетом Швейцарии является борьба с безнаказанностью за тяжкие преступления. Поэтому мы поддерживаем идею Специального трибунала для расследования преступления агрессии", — заявил посол.

Бауманн добавил, что в ноябре Швейцария присоединилась к основной коалиции стран, поддерживающих инициативу по созданию подобного Трибунала. Кроме того, страна присоединилась к реестру убытков Совета Европы, который будет регистрировать факты ущерба, смерти и ранения, произошедшие на территории Украины с 24 февраля 2022 года.

"Также на прошлой неделе я имел честь бесплатно передать Государственному научно-исследовательскому экспертно-криминалистическому центру МВД ДНК-анализаторы полного цикла для помощи экспертам-криминалистам в опознании пропавших без вести. И я очень надеюсь, что это оборудование поможет экспертам в их чрезвычайно важной работе найти ответы для всех тех семей, чьи близкие исчезли", – заявил Бауманн.

Напомним, глава ГУР МОУ Кирилл Буданов сказал, что Украина максимально близка к решению вопроса обмена пленных "всех на всех", однако Российская Федерация создает "определенные трудности".

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