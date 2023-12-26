Культ древньої богині: в Помпеях знайшли статуетки, що вирізняються з-поміж інших (фото)

У Помпеях дослідники знайшли 13 статуеток, пов’язаних з поклонінням грецькій богині Кібелі. Артефакти виявили поблизу "Будинку Леди і Лебедя", відомого своєю фрескою.

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Під час нещодавніх розкопок біля знаменитого "Будинку Леди і Лебедя" в Помпеях археологи виявили 13 глиняних фігурок, які проливають світло на давні релігійні практики понад 2 000 років тому. Ці статуетки, заввишки близько 15 сантиметрів, пов'язані з поклонінням богині Кібелі, пише Arkeonews.

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Богиня Кібела, що асоціювалася з родючістю та природою, вплетена в історію кохання зі смертним, на ім'я Аттіс. Аттіс, вродливий юнак з Фрігії, закохався в одну із жриць Кібели, відступивши від своєї відданості богині.

Деякі зі статуеток зображували людські фігури, інші — курячу голову та соснову шишку Фото: Pompeiisites

Кібела, розгнівана зрадою Аттіса наслала на нього божевілля. В момент сильних страждань Аттіс кастрував себе і врешті-решт знайшов свою смерть.

Після смерті він перетворився на сосну. Після цього Кібела попросила Зевса дозволу подарувати Аттісу безсмертя. Так Аттіс став символом, що асоціюється з Кібелою, уособлюючи життя після смерті та втілюючи циклічність буття — народження, втрату та відродження.

Деякі зі статуеток зображували людські фігури, інші — курячу голову та соснову шишку. Вражає те, що ці статуетки мають схожість із фігурками, які зазвичай можна побачити в різдвяних вертепах.

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Експерти вважають, що розташування цих фігурок натякає на їхню причетність до стародавнього ритуалу. Їх знайшли поблизу "Будинку Леди і Лебедя", відомого своєю фрескою, виявленою у 2019 році, що зображає грецький міф.

Відкриття цих глиняних фігурок додає ще один шар до багатого наративу про Помпеї, розкриваючи таємниці давніх релігійних практик.

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