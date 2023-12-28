Терор у відкритому океані: 6-тонний хижак викинув дельфіна з води з неймовірною силою

Дослідники вважають, що сила удару морського гіганта була еквівалентна 450 ударам професійного боксера.

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Океан займає понад 70% поверхні нашої планети і став домівкою для мільярдів живих істот, до того ж деякі з них заробили вельми страшливу репутацію. Наприклад, у 2023 році косатки не раз з'являлися в заголовках ЗМІ після масових нападів на туристичні човни в Гібралтарській протоці, пише Futurism.

Однак китоподібні відомі не тільки нападами на човни, але також заробили репутацію безжальних убивць, які легко навчаються і постійно вдосконалюють свої навички полювання. Коли косатки не зайняті полюванням на великих морських мешканців, наприклад, китів і акул, вони полюють на здобич трохи менше: дельфінів і тюленів. Один із цих моментів і був зафіксований на фото у водах біля узбережжя Сан-Дієго.

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На драматичних кадрах видно, як косатка виштовхує нещасного дельфіна з води, немов він волейбольний м'яч. За словами дослідників, у середньому вага дорослої косатки становить близько 6000 кілограмів і вони здатні розвивати швидкість до 56 км/год. У результаті ці грізні хижаки океану є чудовим прикладом кінетичної енергії у світі природи.

Вчені підрахували, що під час маневру з дельфіном косатка виробила неймовірні 727 087,87 Джоуля енергії. Для порівняння, це еквівалентно силі 450 ударів професійного боксера або компактного автомобіля, що врізається в стіну на швидкості 60 км/год.

Після того як косатка завдала свого неймовірного удару, вона зникла під поверхнею океану, забравши свою здобич углиб океану. Свідки цього полювання також зазначають, що поруч із дорослою особиною також плавали два дитинчата, які, ймовірно, навчалися техніки полювання.

Зазначимо, що косатки є вельми соціальними ссавцями. Коли китоподібні полюють, вони збираються в зграї, так само як і вовки, а потім переслідують і знищують здобич. Відомо, що основну частину раціону косаток складають тюлені та дельфіни, проте вони також харчуються рибою, кальмарами, морськими черепахами, пінгвінами, моржами та морськими левами. Але часом ці грізні хижаки також полюють на більшу здобич, наприклад, китів і великих білих акул.

Фактично косатки перебувають на вершині харчового ланцюга в океані. І все ж, за словами дослідників, попри їхню репутацію, косатки зовсім не такі злісні і нещадні. По-перше, напади на човни, про які багато писали, насправді надзвичайно рідкісні, при тому, що в океані мешкає близько 50 000 косаток. По-друге, популяція косаток поступово скорочується через втрату середовища проживання, виснаження видобутку, забруднення навколишнього середовища і переслідування з боку спостерігачів китів.

Раніше Фокус писав про те, що косатки вчаться нової жахливої поведінки: що кажуть учені.