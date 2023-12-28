Чудеса безсмертя і регенерації: істота в океані може відростити нову кінцівку за кілька днів

Дослідники виявили морського мешканця, який не лише демонструє природне безсмертя, а й може самостійно відновлювати втрачені кінцівки.

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Океан займає понад три чверті поверхні нашої планети та таїть у собі безліч таємниць: вчені досі так і не змогли скласти повну карту морського дна, а в найтемніших і найглибших куточках океану ховається безліч дивовижних істот, пише IFLScience.

Коли йдеться про найстійкіших і найжиттєздатніших тварин на Землі, ми можемо згадати крихітних тихоходок, проте навряд чи на думку спадуть крихітні медузи, які не перевищують розміру нігтя на мізинці. Вчені впевнені, що це не зовсім вірно: по-перше, саме медузи вперше продемонстрували випадок природного безсмертя; по-друге, вчені виявили, що крихітні желеподібні істоти здатні відростити втрачене щупальце лише за кілька днів.

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У новому дослідженні вчені з Токійського університету зосередилися на тому, щоб вивчити, як саме крихітним медузам вдається відновити свої кінцівки. Автори дослідження вважали, що врешті-решт люди зможуть використовувати отримані результати для власних кінцівок, які ми, на жаль, не вміємо відновлювати самостійно.

За словами автора дослідження Юічіро Накадзіми, викладача Вищої школи фармацевтичних наук Токійського університету, розуміння механізмів утворення бластеми у регенеративних тварин, зокрема й медуз, може допомогти вченим виявити клітинні та молекулярні компоненти, залучені в цьому процесі. У результаті з часом, можливо, людям вдасться вдосконалити власні регенеративні здібності.

Зазначимо, що настільки дивовижна регенерація насправді притаманна не тільки медузам, раніше вчені виявили подібні здібності у морських зірок і хамелеонів. Однак до цього моменту загадкою все ще залишалося те, як саме вони це роблять.

Через 72 години після ампутації щупальце кладонеми, що регенерує, повністю функціональне Фото: The University of Tokyo

Ученим відомо, що в місці пошкодження формується скупчення недиференційованих клітин (бластома), а потім вони відновлюють ушкодження та перетворюються на заміну. Але подробиці все ще залишалися загадкою. Під час нового дослідження команді вдалося визначити клітини, відповідальні за побудову нових кінцівок медузи: стовбуроподібні проліферативні клітини — вони ростуть і діляться, але не диференціюються в певні типи. Фактично тип клітин стає явним після отримання травми, коли клітини починають працювати разом із резидентними стовбуровими клітинами щупальця для регенерації втраченого.

За словами Накадзіма, вони також виявили, що клітини в бластомі фактично відрізняються від резидентних у локалізованих щупальцях. Фактично вони є специфічними та використовуються лише для відновлення та формування епітелію.

Команда зазначає, що крихітній медузі знадобиться всього кілька днів, щоб відновити втрачену кінцівку. Автори дослідження зрозуміли як відбувається процес регенерації, однак тепер перед ними постала нова проблема — необхідно зрозуміти походження цих стовбуроподібних клітин. На жаль, на думку досліджень, доступні зараз інструменти просто не здатні вирішити це завдання.

Накадіма з колегами зазначають, що планують продовжити дослідження, щоб розшифрувати походження загадкових клітин. Водночас учені вважають, що отримані ними дані проливають світло на складні процеси регенерації кінцівок в організмів.

Раніше Фокус писав про те, що секрет вічного життя мільйони років зберігався на дні океану: його таїть медуза, що пожирає себе.