Заощадити гроші та вибрати потрібне: експерти розповіли, які добавки не варто вживати

Добавки є широко поширеним способом отримання поживних речовин для мільйонів людей, проте експерти вважають, що не всі вони однаково корисні і деякі з них досить ситуативні.

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Добавки, від полівітамінів до спеціалізованих сполук, набирають дедалі більшої популярності, в той час як наука вивчає їх і накопичує все більше даних. Останні дослідження виявили деякі з них, від яких, на думку фахівців, варто відмовитися, пише CNBC.

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По-перше, коли йдеться про біотин і колаген, які часто зустрічаються в добавках для волосся, шкіри та нігтів, ключовим моментом є поміркованість. Надмірне вживання біотину може вплинути на результати медичних аналізів. Доктор Ребекка Гартман, доцент кафедри дерматології Гарвардської медичної школи, рекомендує отримувати ці поживні речовини природним шляхом через збалансовану дієту, наприклад, через бобові та яйця для біотину і молочні продукти для колагену.

Тим, хто вдається до магнієвих добавок для поліпшення сну, важливо зазначити, що, якщо у вас немає дефіциту магнію, додаткові добавки не допоможуть заснути і навіть можуть призвести до проблем зі здоров'ям. Такі продукти, як шпинат і банани, є чудовими природними джерелами магнію.

Берберин, рослинна сполука, привернула до себе увагу завдяки своєму потенціалу в зниженні рівня цукру в крові та сприянні втраті ваги. Однак він не є чудодійним препаратом і зазвичай призводить до помірної втрати ваги, на відміну від деяких медичних препаратів.

Морський мох хвалять за вміст вітамінів і потенційну користь для здоров'я, включно зі зменшенням запалення та підтримкою здоров'я серця. Однак тим, у кого є проблеми зі щитоподібною залозою, краще утриматися від його вживання.

Мультивітаміни можуть бути необхідні не всім. Дієта, багата різноманітними поживними речовинами, як, наприклад, середземноморська, може забезпечити вас усім необхідним. Однак деяким людям, наприклад веганам або тим, хто страждає на специфічний дефіцит, мультивітаміни можуть бути корисними.

Таурин, амінокислота, досліджується на предмет антивікового ефекту, але поки що її користь доведена тільки на мишах. Експерти, як і раніше, рекомендують займатися спортом, добре висипатися і дотримуватися збалансованого ритму життя як найкращого антивікового режиму.

Коли мова заходить про підвищення імунітету, часто згадуються вітаміни C і D. Хоча вони можуть бути корисними, особливо для тих, хто відчуває їхній дефіцит, підтримання загального стану здоров'я за допомогою збалансованої дієти та регулярних фізичних вправ також має вирішальне значення.

Добавки з куркумою популярні завдяки своїм протизапальним властивостям, але без значної кількості куркуміну, активного інгредієнта, вони можуть бути не настільки ефективні. Для кращого засвоєння та ефекту рекомендується приймати куркумін у поєднанні з чорним перцем і корисними жирами.

Ашвагандха, відома своїми протистресовими властивостями, ефективна в боротьбі зі стресом і занепокоєнням. Однак, як і в багатьох інших добавках, рекомендується робити перерви в прийомі.

І нарешті, оскільки регулювання добавок не настільки суворе, дуже важливо переконатися в якості та безпеці продукції. Перевірте наявність перевірених випробувань, проконсультуйтеся з медичними працівниками та обирайте авторитетні бренди — це важливі кроки перед тим, як включити будь-яку добавку у свій розпорядок дня.

Раніше Фокус писав про те, що вчені створили мікроскопічну молекулу-лікаря, здатну замінити таблетки та уколи. Вдавшись до генія еволюції та останніх технологій, вчені змогли створити молекулу, яка, якщо все піде за планом, зможе назавжди змінити світ фармацевтики та медицини.

Також Фокус писав про те, що вчені змогли перетворити паперові відходи на ліки. Вчені перетворили паперові відходи на сировину для виробництва поширених болезаспокійливих засобів і не зупинилися на цьому, в гонитві за більш екологічним майбутнім.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.