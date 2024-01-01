Такий самий, як у NASA. Індія вперше запустила в космос телескоп для вивчення чорних дір (відео)

Обсерваторія проводитиме дослідження космосу за допомогою двох корисних навантажень.

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Індійська організація космічних досліджень (ISRO) запустила свою першу рентгенівську космічну обсерваторію під назвою XPoSat у понеділок, 1 січня. Цей телескоп призначений для дослідження чорних дір і є другою подібною обсерваторією, яку 2 роки тому відправило в космос NASA, пише Interesting Engineering.

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Індійське космічне агентство розпочало 2024 рік з успішного запуску на ракеті-носії PSLV-C58 космічного телескопа XPoSat. Він призначений для вивчення космічних джерел рентгенівського випромінювання, включно з чорними дірами, нейтронними зірками, активними ядрами галактик і магнетарами. Цікаво, що XPoSat — це друга в космосі обсерваторія такого роду після телескопа NASA під назвою IXPE, запущеного 2021 року.

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Телескоп XPoSat має масу 400 кг і індійські вчені називають його першою спеціалізованою космічною обсерваторією ISRO для проведення досліджень у галузі вимірювань поляризації рентгенівського випромінювання космічних джерел.

Згідно з планом, протягом 5 років XPoSat досліджуватиме приблизно 50 космічних джерел рентгенівського випромінювання. За допомогою телескопа вчені можуть поліпшити свої знання про такі загадкові об'єкти, як чорні діри.

Згідно з планом, протягом 5 років XPoSat досліджуватиме приблизно 50 космічних джерел рентгенівського випромінювання. За допомогою телескопа вчені можуть поліпшити свої знання про такі загадкові об'єкти, як чорні діри Фото: NASA

Телескоп оснащений двома корисними навантаженнями під назвою POLIX і XSPECT. Перед POLIX стоїть завдання зібрати дані про параметри поляриметрії, включно зі ступенем і кутом поляризації, в середньому рентгенівському діапазоні енергій фотонів астрономічного походження з енергією 8-30 кілоелетронвольт. За допомогою XSPECT будуть проводиться вимірювання спектроскопічної інформації в діапазоні енергій 0,8-15 кілоелетронвольт.

Крім телескопа XPoSat ракета PSLV-C58 вивела на орбіту ще одне корисне навантаження під назвою POEM-3. Цей апарат призначений для перевірки роботи джерела енергії для майбутньої Індійської космічної станції. Перший модуль цієї станції Індія планує відправити в космос у 2028 році.

Минулий рік став дуже важливим для Індії в плані освоєння космосу. Адже апарати місії "Чандраян-3" вперше в історії здійснили посадку в районі південного полюса Місяця. Як уже писав Фокус, у цьому місці вчені виявили аномалію.

Таким чином Індія стала четвертою країною у світі, яка успішно здійснила м'яку посадку на Місяць, поповнивши ряди колишнього СРСР, США і Китаю. Нагадуємо, що якщо у посадкового модуля SLIM 19 січня вийде приземлитися на Місяці, то Японія стане п'ятою країною в цьому "місячному клубі". Як уже писав Фокус, модуль SLIM зробив приголомшливі фотографії поверхні нашого супутника, адже поки він кружляє навколо Місяця.

Що стосується Індії, то країна планує вперше відправити своїх астронавтів на орбіту 2025 року, а вже до 2040 року планує висадити своїх астронавтів на Місяці.