Повільно труїмо вихованців. Лише одна звичка людей підвищує ризик захворювання на рак у собак

Дослідники виявили, що тварини, які живуть у будинках курців, у шість разів частіше хворіють на рак.

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Якщо ви курець і давно замислюєтеся над тим, щоб кинути палити, вчені знайшли ще одну вагому причину зробити це. Нове дослідження показує, що курці буквально вбивають своїх улюбленців пасивним палінням — у таки собак у шість разів частіше розвивається рак, пише Daily Mail.

Настільки тривожні висновки були зроблені вченими з Університету Пердью під час нового дослідження. Тепер команда вважає, якщо власники домашніх тварин зможуть відмовитися від шкідливої звички, це допоможе знизити вплив диму на тварин, що в перспективі допоможе знизити ризики для їхнього здоров'я.

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За словами провідного автора дослідження, професора Дебори Кнапп, вони з командою сподіваються, що отримані ними результати змусять курців ще раз замислитися над тим, щоб відмовитися від шкідливої звички.

Попередні дослідження вчених уже показали, що куріння спричиняє у людей щонайменше 15 різних типів раку. Водночас ризики пасивного куріння на тваринах все ще залишаються мало вивченими. У своїй новій роботі команда вирішила це виправити та зосередилася на з'ясуванні того, чи збільшує сигаретний дим ризик розвитку раку у собак.

У дослідженні взяли участь 120 шотландських тер'єрів — ця порода собак у 20 разів частіше захворює на рак сечового міхура, ніж інші породи. За словами Снапп, їм відомо, що генетика цих тварин значно збільшує їхню вразливість до розвитку раку.

Під час дослідження вчені спостерігали за тваринами протягом трьох років. Весь цей час вони контролювали їхнє здоров'я, навколишнє середовище, їжу, активність і місце розташування. Зрештою аналіз результатів показав, що тварини, які піддаються пасивному палінню, в 6 разів частіше хворіють на рак сечового міхура, ніж ті, хто не зазнають впливу сигаретного диму.

Команда виявила, що під час пасивного куріння організм улюбленця поглинає хімічні речовини й виводить їх через сечу, що може призвести до раку сечових шляхів. Причому справа не тільки в диханні, вчені виявили, що собаки також можуть вбирати хімікати, облизуючи просочений сигаретним димом одяг.

Водночас Кнапп підкреслює, що результати їхнього дослідження не є "чорно-білими". Вчені виявили, що, як і люди, не всі собаки, які піддаються пасивному палінню, захворіли на рак. У той час як деякі, які не піддаються впливу сигаретного диму, все одно захворіли. Проте вчені сподіваються, що ці результати стануть чудовою мотивацією для тих, хто хоче кинути палити.

Раніше Фокус писав про те, що сліди куріння роками можуть залишатися на поверхнях і викликати шкірні захворювання.