Спосіб перемогти старість: як боротися із запаленням у зрілому віці

Запалення і старість, це два процеси, які йдуть пліч-о-пліч, всіляко підриваючи наше здоров'я з плином часу. Але вчені розробили стратегію боротьби з цими руйнівними процесами.

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Вікове запалення — поєднання запалення та старшого віку, що привертає до себе увагу завдяки своїй значній ролі в процесі старіння та пов'язаних із ним захворюваннях. З віком запалення в організмі посилюється, що впливає на такі зміни в ньому, як хвороби серця, діабет, артрит і недоумство. Зниження запальних процесів потенційно може сповільнити старіння, що призведе до довшого і здоровішого життя, пише Daily Mail.

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Джанет Лорд, провідний експерт Інституту запалення і старіння при Бірмінгемському університеті, ділиться своїми міркуваннями про те, як звести запалення до мінімуму. Дуже важливо бути активним: навіть одне заняття бадьорою ходьбою може змінити ситуацію, знизивши рівень прозапальних хімічних речовин в організмі.

Дієта також відіграє важливу роль, заявляє Лорд. Середземноморська дієта і дієта MIND, багаті на фрукти, овочі та омега-3 жирні кислоти, відомі своїми протизапальними властивостями. Ці дієти не тільки покращують роботу мозку, а й сприяють розвитку корисних кишкових бактерій, що виробляють хімічні речовини, які зменшують запалення.

Ще один цікавий аспект — це регулювання температури. Прохолода в житлових приміщеннях може стимулювати вироблення організмом бурого жиру, який допомагає боротися із запаленням. Крім того, підтримання гарної гігієни порожнини рота шляхом регулярного чищення зубів і використання зубної нитки може запобігти запаленню від гінгівіту, який був також пов'язаний з різними захворюваннями.

Крім того, регулювання порцій їжі та переривчасте голодування можуть зменшити запалення, що підтверджується різними дослідженнями, каже Лорд. Для боротьби зі стресом, який є одним із чинників, що сприяють розвитку хронічного запалення, прості дихальні вправи можуть виявитися вельми ефективними.

На тлі цих змін у способі життя цікаво відзначити зміни, що відбуваються в нашому організмі з віком, наприклад, збільшення розміру стопи через втрату еластичності зв'язок і сухожиль. Врахування цих змін та адаптація до них, наприклад, підтримка склепіння стопи, також може сприяти більш здоровому способу життя.

Зростаюча кількість досліджень на тему запалення підкреслює важливість проактивного підходу до старіння. Розуміючи і застосовуючи ці знання, люди можуть внести значущі зміни у своє здорове майбутнє, вважає Лорд.

Раніше Фокус писав про виявлення двох факторів, які змушують нас старіти раніше. Нове дослідження припускає, що на швидкість нашого старіння також впливає місце, де ми живемо.

Також Фокус писав про дієту, яка допоможе уповільнити старіння. Нове дослідження підтверджує, що певний раціон здатний уповільнити старіння на біологічному рівні.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.