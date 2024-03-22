Втрачаємо можливість їсти і нормально жити: втрату зубів пов'язали з розвитком деменції

Вивчивши дані великої кількості літніх людей, вчені дійшли висновку, що втрачаючи рідні зуби, ми починаємо поступово втрачати когнітивні здібності і вставна щелепа вже не допоможе.

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Дослідники з Накаджими, Японія, виявили зв'язок між здоров'ям порожнини рота, зокрема втратою зубів, із погіршенням когнітивного здоров'я в літніх людей. Протягом двох років вони ретельно збирали дані про 2 454 пенсіонерів, використовуючи поєднання стоматологічних оглядів, аналізу раціону харчування, сканування мозку та когнітивних тестів. Їхні висновки дали змогу виявити взаємозв'язок між втратою зубів і змінами в мозку, що нагадують ті, які спостерігаються при деменції. Такі зміни були помітні навіть у людей з хорошим інтелектом, що лише підкреслило важливість підтримки гігієни ротової порожнини, пише Nature.

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Під час дослідження, проведеного під керівництвом Хіроюкі Накамури, було з'ясовано, як втрата зубів впливає на те, що ми їмо. Вченими було виявлено, що ми починаємо вживати менше поживних продуктів на основі рослин і більше жирних і оброблених продуктів. Ця зміна раціону пов'язана не тільки з відсутністю звичного смаку або боротьбою з жорсткістю їжі, а й із ширшим впливом на здоров'я мозку та можливе зниження когнітивних здібностей. Таке, здавалося б, ізольоване явище, як втрата зубів, може позначитися на нашому здоров'ї в найнепередбачуваніших його сферах, кажуть автори.

Щодо мозку, то в людей із меншою кількістю зубів спостерігалися помітні відмінності в певних його областях, навіть якщо вони користувалися зубними протезами. Це дало змогу вченим припустити, що процес жування саме рідними зубами може відігравати певну роль у підтримці нашого мозку в здоровому й активному стані. Попередні дослідження на тваринах підтвердили їхні висновки, показавши, що втрата зубів може призвести до проблем із пам'яттю та навчанням через меншу стимуляцію певних ділянок мозку. Таким чином, дослідження не виявило явних переваг використання зубних протезів серед людей із сильною втратою зубів, що свідчить про важливість збереження рідних зубів якомога довше.

Ці висновки змушують нас розглядати догляд за зубами не як ізольоване завдання, а як невід'ємну частину нашого режиму здоров'я, що може мати далекосяжні наслідки, починаючи від доступності певної їжі, і закінчуючи тим, як загалом працює наш мозок, заявляють автори. Підтримуючи гігієну порожнини рота, ми не тільки зберігаємо наші яскраві посмішки, а й потенційно запобігаємо зниженню когнітивних здібностей з віком.

Раніше Фокус писав про те, що вчені змогли заново відрощувати здорові зуби. Препарат уже був успішно протестований на тваринах, а тепер настала черга людей.

Також Фокус писав про несподівану причину не пропускати вечірнє чищення зубів перед сном. Результати нового дослідження свідчать про те, що ця звичка не тільки зміцнить зуби, а й матиме інший позитивний ефект.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.