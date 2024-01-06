Способ победить старость: как бороться с воспалением в зрелом возрасте

Воспаление и старость, это два процесса, которые идут рука об руку, всячески подрывая наше здоровье с течением времени. Но ученые разработали стратегию борьбы с этими разрушительными процессами.

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Возрастное воспаление — сочетание воспаления и старшего возраста, привлекающее к себе внимание благодаря своей значительной роли в процессе старения и связанных с ним заболеваниях. С возрастом воспаление в организме усиливается, что влияет на такие изменения в нем, как болезни сердца, диабет, артрит и слабоумие. Снижение воспалительных процессов потенциально может замедлить старение, что приведет к более долгой и здоровой жизни, пишет Daily Mail.

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Джанет Лорд, ведущий эксперт Института воспаления и старения при Бирмингемском университете, делится своими соображениями о том, как свести воспаление к минимуму. Очень важно быть активным: даже одно занятие бодрой ходьбой может изменить ситуацию, снизив уровень провоспалительных химических веществ в организме.

Диета также играет важную роль, заявляет Лорд. Средиземноморская диета и диета MIND, богатые фруктами, овощами и омега-3 жирными кислотами, известны своими противовоспалительными свойствами. Эти диеты не только улучшают работу мозга, но и способствуют развитию полезных кишечных бактерий, вырабатывающих химические вещества, которые уменьшают воспаление.

Еще один интересный аспект — это регулирование температуры. Прохлада в жилых помещениях может стимулировать выработку организмом бурого жира, который помогает бороться с воспалением. Кроме того, поддержание хорошей гигиены полости рта путем регулярной чистки зубов и использования зубной нити может предотвратить воспаление от гингивита, который был также связан с различными заболеваниями.

Кроме того, регулирование порций пищи и прерывистое голодание могут уменьшить воспаление, что подтверждается различными исследованиями, говорит Лорд. Для борьбы со стрессом, который является одним из факторов, способствующих развитию хронического воспаления, простые дыхательные упражнения могут оказаться весьма эффективными.

На фоне этих изменений в образе жизни интересно отметить изменения, происходящие в нашем организме с возрастом, например, увеличение размера стопы из-за потери эластичности связок и сухожилий. Учет этих изменений и адаптация к ним, например, поддержка свода стопы, также может способствовать более здоровому образу жизни.

Растущее количество исследований по теме воспаления подчеркивают важность проактивного подхода к старению. Понимая и применяя эти знания, люди могут внести значимые изменения в свое здоровое будущее, считает Лорд.

Ранее Фокус писал об обнаружении двух факторов, заставляющих нас стареть раньше. Новое исследование предполагает, что на скорость нашего старения также влияет место, где мы живем.

Также Фокус писал о диете, которая поможет замедлить старение. Новое исследование подтверждает, что определенный рацион способен замедлить старение на биологическом уровне.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.