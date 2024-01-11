Моторошна таємниця 2000-річної мумії без голови: "сюрприз" ховався в грудній порожнині, шокував (фото)

Дослідники зазначають, що ці останки стали "першою виявленою мумією такого роду", раніше нічого подібного вчені не зустрічали.

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Вчені раз у раз досліджують стародавні муміфіковані останки, щоб дізнатися більше про те, як жили наші предки, а також встановити причину їхньої смерті. Однак виявити плід у муміфікованих останках матері здається "чимось нечуваним", пише Science Alert.

Втім, тепер, дослідники запевняють, що у них є докази існування муміфікованого підлітка, який помер під час пологів близнюків. За словами керівника дослідження Франсін Марголіс, це "перша виявлена мумія такого роду".

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Відомо, що муміфіковані останки належать дівчині-підлітку віком від 14 до 17 років, яка, ймовірно, померла під час пологів близько 2000 років тому. Пізніше її останки були забальзамовані, а обезголовлений плід було поміщено між її ніг.

Понад 100 років останки перебували в колекції Смітсонівського музею, поки Марголіс із колегами не вирішили ретельніше їх вивчити. Вони провели комп'ютерну томографію останків, щоб виміряти тазові органи та підтвердити причину смерті, однак натрапили на щось, що шокувало.

Останки другого плода було знайдено в грудній порожнині матері Фото: International Journal of Osteoarchaeology

Результати томографії засвідчили, що в грудній порожнині підлітка містяться предмети, які не належали плоду, знайденому поруч з останками матері. Марголіс продовжила дослідження разом з антропологом Університету Джорджа Вашингтона Девідом Хантом: вони виявили, що в грудній порожнині муміфікованого тіла перебували рештки другого плода — схоже, ніхто не знав, що дівчина була вагітна двійнею.

Зазначимо, що останки муміфікованої дівчини були вперше виявлені в 1908 році. Науковці зазначають, що настільки дивне розташування плода в грудній клітці матері залишається загадкою, проте припускають, що він перемістився туди під час бальзамування. Унаслідок цього розчинилася діафрагма і сполучні тканини, що дало змогу плоду мігрувати.

Не менш страхітливим виглядає і розташування другого плода: його голова перебувала всередині родових шляхів жінки, тоді як тіло було загорнуте і залишене між її ніг. Марголіс і Хант все ще не знають, що послужило причиною смерті матері та плоду. По-перше, тіло близнюка могло бути відірване під час бальзамування, по-друге, така травма могла бути наслідком травматичного обезголовлення плода, коли голова дитини відокремилася під час пологів.

Ситуацію ускладнює те, що Смітсонівський інститут більше не дозволяє проводити руйнівні випробування з використанням зразків тканин, кісток, зубів або нігтів, а тому можливості вчених занадто обмежені.

Хоча голова муміфікованої жінки відсутня, її фотографія залишилася Фото: International Journal of Osteoarchaeology

Також у матері відсутня голова, що також ускладнює отримання інформації про її загальний стан здоров'я. У розпорядженні вчених, по суті, лише одне фото муміфікованої голови матері, проте ніхто не знає, де вона може перебувати сьогодні. Автори дослідження також планують провести повторну комп'ютерну томографію, вважаючи, що новий раунд може надати додаткові подробиці.

Раніше Фокус писав про те, що вчені продовжують досліджувати загадкову мумію "русалки".