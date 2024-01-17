Монстр на камінні. "Безлике морське чудовисько", викинуте на берег, спантеличило вчених (фото)

Дослідники так і не змогли розгадати, кому з морських мешканців могли б належати ці загадкові останки, знайдені на пляжі в Йоркширі.

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Останки загадкового "безликого морського чудовиська" було знайдено на пляжі в Йоркширі, що поставило в глухий кут дослідників у всьому світі — вчені так і не змогли визначити, кому можуть належати останки, пише Daily Mail.

Керолайн Піндар досліджувала кам'яні басейни в Гейберн-Вайку в Північному Йоркширі, коли помітила щось цікаве: серед каміння на пляжі, де відступав приплив, було багато піни. На відстані дослідниці здалося, що це рештки якоїсь морської істоти або викинуті на берег рибальські снасті — у цій місцевості нерідко можна зустріти подібне сміття. Однак усе виявилося інакше.

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Дослідниця наблизилася до загадкового об'єкта на пляжі та виявила, що це рештки якогось морського мешканця, викинутого на берег. У довжину істота сягала близько 5 метрів, проте ідентифікувати її було надзвичайно важко.

Загадкова безлика морська тварина розміром із три жінки поставила експертів у глухий кут Фото: Caroline Pindar

За словами Керолайн Піндар, останки сильно розклалися: кістки стирчали зі шкіри, а з одного боку навіть виднілися грудочки жиру. Істота здавалася згорбленою, а оголені кістки нагадували щось на кшталт бивнів. Водночас ані голови, ані хвоста не було видно, а навколо стояв неймовірний запах розкладання.

На фото видно, що загадкова морська істота, ймовірно, була вкрита плямистою білою шкірою, тягучою за текстурою. Однак 61-річна Керолайн так і не змогла визначити, кому б могли належати останки. У результаті дослідниця поділилася фото в спеціалізованій групі з морського життя в Інтернеті.

Схоже на гнилі рештки більшого китоподібного Фото: Caroline Pindar

Експерти так і не змогли прийти до єдиної думки. Дехто припустив, що перед ними останки моржа, оскільки кістки, що стирчать, нагадують бивні. Водночас інші, ґрунтуючись на неймовірних розмірах істоти, дійшли висновку, що на фото зображено рештки смугастика, а кістки, що стирчать, — це кістки його лівого грудного плавця. Інші експерти також припустили, що останки можуть належати тюленю або дуже великому дельфіну.

Далі фото вивчили експерти Британської програми з дослідження викинутих на берег китоподібних, проте вони також не змогли знайти відповідь на це запитання — вид загиблої морської тварини все ще залишається непізнаним.

Дехто припускає, що останки належать смугастику Фото: Caroline Pindar

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