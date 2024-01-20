Дитина зробила те, чого не змогли вчені: знайдено причину, через яку сороки нападають на людей

8-річній дівчинці вдалося провести одне з наймасштабніших досліджень австралійських сорок, щоб з'ясувати, чому вони такі агресивні навесні.

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Австралійські сороки майже не мають нічого спільного з однойменними птахами північної півкулі: вони надзвичайно розумні, грайливі та безладні. Також представники цього виду озброєні гострими дзьобами, а щозими невелика частина стає надзвичайно агресивними, нападаючи на людей, які заходять на їхню територію, пише IFLScience.

Дослідники намагалися визначити причину такої агресивної поведінки австралійських сорок, проте масштабні дослідження так і не були проведені. Втім, те, що не вдалося зробити вченим, цікавим чином вийшло у 8-річної австралійської школярки Емми Гленфілд.

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Коли Емма навчалася в третьому класі, одна почала цікавитися причинами настільки агресивної поведінки австралійських сорок, які щовесни нападали на татусів, що приводили дітей до школи. Дівчинка ставила запитання вчителю, а він запропонував їй оформити цю допитливість у шкільний дослідницький проєкт.

За допомогою матері Емма створила опитування і використовувала листівки з QR-кодом, щоб поширити його. У результаті опитування школярки буквально стало вірусним — у ньому взяли участь 31 432 людини, що набагато більше, ніж будь-яке дослідження на цю тему серед учених. Опитування школярки стало настільки популярним, що третина відповідей надійшла від людей, які проживають за межами Австралії. Зазначимо, що ці дані не були враховані в дослідженні, оскільки могли не стосуватися австралійських сорок.

8-річна дослідниця використовувала у своїй роботі гістограми з Lego Фото: Emma Glenfield

Через рік 8-річна дослідниця опублікувала результати своєї роботи. Виявилося, що ключовим фактором нападу австралійських сорок стала "лиса маківка": лисі чоловіки вдвічі частіше піддавалися нападу, їхня кількість становила 30%, 15% людей з іншими зачісками також стали жертвами атаки птахів.

Іншими факторами, пов'язаними з нападом сорок стали:

зріст: люди, вищі за 183 см, удвічі частіше зазнавали нападу птахів, ніж люди, нижчі за 160 см;

стать: чоловіки частіше за жінок стають жертвами нападів, імовірно, це пов'язано зі зростом;

ІМТ: високий індекс маси тіла також став фактором підвищеного ризику нападів;

спосіб пересування: сороки частіше нападали на тих, хто йшов пішки, а не їхав на велосипеді.

Сьогодні Емма спільно з поведінковим екологом, професором Деррілом Джонсом з Університету Гріффіта працює над статтею для подачі в наукову публікацію. Зазначимо, що Джонс уже певний час працює над цією темою і дійшов висновку, що твердження про те, що тестостерон змушує сорок нападати, є невірним. Водночас учений вважає, що руде волосся може слугувати тригером для птахів.

Раніше Фокус писав про те, що птахи перехитрили вчених: сороки навчилися знімати інноваційні пристрої стеження.