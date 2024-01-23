Найбільш "брехливі" кажани у світі: від сосків до вампіризму — все в них фальшиве (фото)

Дослідники виявили, що жовтокрилі кажани насправді зовсім не такі, як може здатися, на перший погляд.

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Жовтокрилий кажан — яскравий вид, що зустрічається в країнах Африки. Це один із 5 видів несправжніх кажанів-вампірів континенту, проте нове дослідження показує, що це зовсім не єдина фальш про них, пише IFLScience.

Жовтокрилі кажани (Lavia frons) досягають у довжину близько 58-80 міліметрів, причому самки, як правило, трохи більші за самців. Вчені зазначають, що це обґрунтовано тим, як вони виношують дитинчат, оскільки їм доводиться літати з дитинчатами, які чіпляються за них. У новому дослідженні вчені зосередилися на розумінні того, як вагітність і вигодовування дитинчат впливає на льотні здібності самок кажанів.

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Зазначимо, що дослідження було опубліковано як препринт, тобто воно ще має пройти рецензування. Під час дослідження вчені виявили, що вагітність чинить значний вплив на політ самок, особливо, коли їм доводиться підійматися. Вчені виявили, що самки починають активніше махати крилами в період вагітності — простими словами тварини змогли пристосуватися до змін маси тіла, змінюючи свою поведінку в польоті.

Але це не єдина фальш, яку виявили вчені. Автори дослідження також виявили, що поруч з анусом у самок знаходиться пара "накладних сосків", за які дитинчата можуть чіплятися. Наявність штучних сосків означає, що самка здатна добувати їжу і годувати, поки виношує дитинча, а також протягом декількох тижнів після його народження. Ця схема досить незвичайна, але, ймовірно, виявилася робочою для самок жовтокрилого кажана.

Цуценята чіпляються за літаючих мам за допомогою накладних сосків Фото: iNaturalist

Під час спостережень за самками вчені помітили, як дитинча хапалося за "несправжній" (нефункціональний) паховий сосок, ніжками обхоплювало шию матері та стискало ступнями її шию позаду — все це давало змогу маляті втримуватися, в той час, як мати пересувалася або добувала їжу. Періодично малюк відпускав несправжній сосок і смоктав грудний, отримуючи молоко; часом він також відпускав сосок і, обхопивши ногами шию матері, просто висів на ній.

Але навіть це не вся брехня про жовтокрилих кажанів. Вчені також виявили, що їхній статус вампіра не відповідає дійсності. Насправді вони належать до хибних вампірів, а їхня репутація пов'язана зі схожістю зі справжніми кажанами-вампірами. Насправді ж раціон цих тварин ширший і складається з комах, дрібних хребетних і фруктів, а не постійного ковтання крові.

До речі, мало хто знає, але в людей також є несправжні соски — вони трапляються лише у 6% людей і присутні від народження, проте часто їх плутають із родимками.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, як кажани стали вампірами.