Жінка змогла скинути 45 кг, не вдаючись до дієт: її лікар розповів, як це вдалося

Часом бажання схуднути затьмарює наш розум, змушуючи нас буквально жити на терезах і переживати за кожен рух їхньої стрілки, проте лікарі вважають, що для успішного схуднення зовсім не потрібно обмежувати себе і зациклюватися саме на вазі.

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Схуднення завжди звучить як щось просте. Їжте менше, ходіть більше, і дивіться, як вага йде. Але історія Енджі Еренцвейг підкреслює більш важливу реальність: іноді лікування основних захворювань має більший вплив на втрату ваги, ніж відстеження калорій або кілометрів, пише KSL.

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Гнів став відправною точкою в подорожі Енджі. Вона робила всі спроби, але ніяк не могла скинути зайву вагу, до того ж мала справу з фіброміалгією, виснаженням, інсулінорезистентністю та відчаєм. Навіть найелементарніші речі, як-от похід чи спілкування з родиною, здавалися їй неможливими через ці проблеми. Саме ці фактори, укупі з обуренням від невдач змусили її піти на крок, який змінив її життя.

Візит до лікаря Віта Робертса став поворотним моментом у її житті. Доктор Робертс провів глибоке обстеження стану здоров'я Енджі за допомогою спеціалізованого сканування. Це не було звичайним медичним обстеженням; скоріше, це була велика оцінка, яка дала більше інформації, ніж багато звичайних тестів, до яких вдаються лікарі.

Прагнення доктора Робертса повністю зрозуміти своїх пацієнтів відрізняє його підхід. Крім сканування, він використовує ретельний опитувальник і проводить тривалі консультації — рідкісна практика в метушливому світі сучасної медицини. Його терапевтичні стратегії побудовані на цьому прагненні знати і слухати.

Ця методична техніка справила на Енджі перетворювальний вплив. Вона скинула 45 кілограмів і відчула повне зникнення болю, втоми й печалі, дотримуючись індивідуальної програми, розробленої з урахуванням її унікальних проблем зі здоров'ям. Але в чому полягав конкретний курс лікування Енджі, який так допоміг жінці? Доктор Робертс розповідає про широку тактику подолання інсулінорезистентності, але подробиці тримає в секреті. Це захворювання, за якого клітини неправильно реагують на інсулін, може збільшувати запаси жиру і ускладнювати схуднення. Для лікування цього захворювання використовують різні методи, як-от коригування раціону харчування, вітаміни і навіть спеціалізовані процедури, наприклад теплову та інфрачервону світлотерапію. Усім, хто відчуває подібні труднощі, слід насамперед звернутися до фахівців для проведення ретельного обстеження. Також, не варто забувати про підтримку близьких у ваших починаннях, каже Робертс. Зрештою, якщо почати шлях до поліпшення здоров'я в колі сім'ї та друзів, це значно підвищить ваші шанси на успіх.

Історія Енджі — не просто історія успіху в зниженні ваги, вона демонструє цінність індивідуального підходу до здоров'я. Вона також слугує нагадуванням про те, що іноді на шляху до зниження ваги потрібно дивитися не на ваги, а на основні проблеми зі здоров'ям, що заважають нам досягти поставлених цілей.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.