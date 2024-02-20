Ритуальний предмет у вигляді кобри: археологи знайшли артефакт віком 4 тисячі років (фото)

Цей глиняний виріб у формі змії можна інтерпретувати як ритуальний інструмент, що використовували шамани стародавніх племен для проведення ритуалів.

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Археологи з Університету Цінхуа в Тайвані виявили на північно-західному узбережжі острова незвичайний артефакт — гончарну ручку у формі змії, якій близько 4000 років. Знайдена на піщаних дюнах у районі Гуаньїнь, вона могла слугувати практичним цілям, можливо, як ручка для більшої посудини або церемоніального глечика, пише Arkeonews.

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Гончарний виріб, виготовлений на подобу кобри, з піднятою верхньою частиною тіла та розправленим капюшоном, нагадує змію, готову до удару. Фігура може похвалитися такими характерними рисами, як піднята голова з відкритою пащею та роздуті складки на шиї — класичні ознаки кобри.

Щоб визначити вік цього змієподібного артефакту, археологи застосували радіовуглецевий метод датування, який показав його походження — приблизно 4 000 років. Окрім віку, символізм змій у стародавніх культурах додає ще один шар інтриги.

У різних суспільствах змії мають символічне значення, пов'язане з міфологією, релігією та літературою. У Східній Азії та інших частинах світу змії часто асоціювалися з переходами між життям і смертю, відтворенням або змінами.

У різних суспільствах змії мають символічне значення, пов'язане з міфологією, релігією та літературою Фото: National Tsing Hua University

"Ця 4000-річна ручка у формі змії… має яскраву фігуру, схожу на кобру, з піднятою головою і випуклими шкірними складками на голові та шиї. Ми вважаємо, що цей незавершений артефакт міг бути гончарним виробом, який використовували в ритуальних цілях", — пояснив один із дослідників, виділяючи важливість знахідки.

Цей глиняний виріб у формі змії можна інтерпретувати як ритуальний інструмент, що використовували шамани стародавніх племен для проведення ритуалів, ілюструючи, як зображення тварин включали в ритуальні інструменти в стародавніх суспільствах, формуючи їхні системи вірувань і знань.

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Цікаво, що це місце дало численні доісторичні археологічні артефакти, зокрема нещодавно відкриту ділянку з інтенсивною обробкою кам'яних інструментів.

А тому знахідка гончарної ручки у формі змії віком 4 000 років не лише демонструє майстерність стародавніх суспільств, але й відкриває вікно в символічне значення зображень тварин у їхніх ритуалах. Археологічні дослідження, що тривають на Тайвані, продовжують відкривати захопливі аспекти його доісторичного минулого, збагачуючи наше розуміння історії людства.

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