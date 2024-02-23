У кіно — з попкорном і в захисті: кінотеатри виявилися в 14 разів бруднішими за звичайний туалет

Дослідження показало, що на деяких кріслах кінотеатру мешкає в рази більше організмів, ніж у звичайному туалеті.

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Не секрет, що в повсякденному житті нас оточує величезна кількість мікробів — деякі з них небезпечні для нашого здоров'я, а інші ні. У новому дослідженні вчені вирішили перевірити одне з улюблених місць відпочинку людей у всьому світі — кінотеатри. На жаль, кількість бактерій і цвілі, що мешкають у них, шокували вчених, пише Daily Mail.

Під час дослідження британські дослідники взяли мазки з 5 сидінь і 5 підсклянників у 5 кінотеатрах Великої Британії, а потім вивчили їх у мікробіологічній лабораторії. Крім того, дослідники зібрали та протестували мазки трьох сидінь унітаза, а потім порівняли їх з результатами досліджень кінотеатрів.

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Загалом результати виглядають жахливо: у середньому на сидіннях у кінотеатрах було виявлено 1864 колонії бактерій, що в 14 разів перевищує кількість колоній на сидінні унітаза. Дослідники зазначають, що кількість колоній бактерій була різною в різних кінотеатрах — це залежить від стилю і тканини, якою вкриті сидіння. Наприклад, в одному з п'яти зразків, зібраними командою, було виявлено неймовірні 3000 колоній бактерій, у кінотеатрі з найменшою кількістю бактерій на сидінні виявилося всього 80 колоній. Для порівняння це в 55 разів менше, ніж у середньому на сидінні унітаза.

Коли справа дійшла до підсклянників, ситуація лише погіршилася: у середньому на них виявили 2396 колоній бактерій, що в 18 разів більше, ніж у середньому на сидінні унітаза. При цьому цвіль було виявлено щонайменше в одному тестованому підскляннику.

Дослідники продовжили аналіз і виявили чотири ключові мікроби, що мешкають у кінотеатрах:

стафілокок і мікрокок — бактерії, що мешкають на шкірі людини, були виявлені у всіх зразках;

бацили були виявлені у всіх підсклянниках;

псевдомонади мешкали в декількох сидіннях і підсклянниках;

цвіль було виявлено в одному підскляннику.

Зазначимо, що більшість цих бактерій насправді нешкідливі для здоров'я людини, а тому приводів для занепокоєння не так уже й багато. Однак дослідники все ж назвали кілька простих речей, які ми можемо зробити, щоб не принести всі ці колонії мікробів додому, а саме:

мити руки;

знімати взуття;

переодягатися, щойно заходимо додому.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.