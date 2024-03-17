Раз на 375 років: як відбувається повне сонячне затемнення і чому воно таке рідкісне

Сонячні затемнення не є рідкістю для жителів нашої планети, але саме повне затемнення відбувається вкрай рідко, і причиною тому є кілька важливих чинників.

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8 квітня 2024 року повне сонячне затемнення пройде територією США і буде помітним у багатьох містах. Це рідкісне небесне явище, коли Місяць повністю закриває Сонце, буде видно в усій красі тільки в межах шляху повного затемнення — вузької траси, що перетинає певні географічні точки. З огляду на те, що такі затемнення трапляються нечасто — приблизно раз на 375 років — затемнення 2024 року являє собою унікальну можливість для спостереження. Але процеси, внаслідок яких воно відбувається, є не менш захопливими, ніж сам підсумок, пише Popular Science.

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Повні сонячні затемнення відбуваються через точне вирівнювання Землі, Місяця і Сонця, а також через збіг того, що Місяць і Сонце здаються приблизно однакового розміру на земному небі, незважаючи на їхні реальні розміри і різницю у відстані. У результаті такого поєднання Місяць відкидає тінь на Землю, повністю перекриваючи світло Сонця в деяких районах на короткий період. Спостерігачі, які перебувають на шляху повного затемнення, протягом кількох хвилин відчуватимуть повну темряву, тоді як ті, хто перебуває поза межами цього шляху, стануть свідками часткового затемнення, коли затуляється тільки частина Сонця.

Рідкість цього явища в тому чи іншому місці пояснюється тим, що орбіта Місяця навколо Землі злегка нахилена щодо орбіти Землі навколо Сонця, що обмежує можливість ідеального вирівнювання, необхідного для повного сонячного затемнення. Хоча подія, що відбудеться у квітні 2024 року, надає мільйонам мешканців США значну можливість спостерігати повне затемнення без тривалих подорожей, вона також розкриває важливість географічного положення для астрономічних спостережень, які можна проводити лише в певних куточках нашої планети.

Раніше Фокус писав про те, наскільки гаряче Сонце насправді. Сонце є досить динамічним об'єктом, але є деякі змінні, які, на погляд вчених, можуть бути досить статичними, даючи нам можливість сильніше заглибитися в пізнання нашої зірки.

Також Фокус писав про те, скільки астронавтів загинуло в космосі протягом більш ніж 50 років польотів. Для космічних мандрівників смертельними виявилися 5 місій.