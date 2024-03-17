З маленьким мозком і жагою до пригод: найбільша тварина на Землі відвідала всі 7 континентів

Дослідники назвали найбільшу наземну тварину, яка коли-небудь жила на планеті й бродила на всіх континентах Землі.

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Історія нашої планети налічує неймовірні 4,5 мільярда років: за цей час її зовнішній вигляд неодноразово змінювався, як і її мешканці. Одними з найбільших тварин на планеті вважаються класичні динозаври-зауроподи — чотириногі травоїдні, відомі своїми довгими шиями й хвостами. Наприклад, брахіозавр, апатозавр і диплодок, які були звичайним явищем у наукових музеях із 1800-х років, пише IFLScience.

Відомо, що ці істоти володіли величезними тілами та крихітним мозком, а врешті-решт саме вони стали образами тварин, яким судилося вимерти. Однак тепер учені вважають, що насправді історія розвивалася зовсім не так.

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За словами професора біології та геології в коледжі Макалестер Крісті Каррі Роджерс, яка вивчає найвідомішу групу зауроподів — титанозаврів, замість того, щоб вимерти, ця група процвітала довгий час після того, як зникли їхні більш відомі родичі.

Дослідження свідчать про те, що титанозаври були не тільки великими, а й мешкали на всіх 7 земних континентах, а також трималися серед з'явилися качкодзьобих і рогатих динозаврів. Фактично їхнє процвітання тривало до того моменту, поки астероїд не зіткнувся із Землею і не знищив більшість живого на планеті, зокрема й динозаврів.

Тонкий зріз стегнової кістки молодого титанозавра Фото: Kristi Curry Rogers

Професор Роджерс вважає, що секрет біологічного успіху титанозаврів може полягати в тому, як вони зібрали воєдино найкращі характеристики рептилій і ссавців, сформувавши свій унікальний образ. Вважається, що цей вид динозаврів з'явився близько 126 мільйонів років тому за часів, коли багато континентів планети розташовувалися значно ближче один до одного.

Протягом наступних 75-80 мільйонів років континенти повільно розповзалися, а титанозаври дрейфували на них, поширюючись по всьому світу. Дослідники вважають, що загалом на планеті існувало близько 100 видів титанозаврів, тоді як зауроподи загалом становили близько 30% усіх, відомих науці динозаврів.

Як і більшість істот на планеті, титанозаври починали своє життя крихітними, вилуплюючись із яєць розміром не більше за грейпфрут. У більш ранніх дослідженнях вчені виявили в Аргентині сотні скам'янілих гнізд титанозаврів, які містили тисячі яєць. Цікаво, що деякі з них збереглися настільки добре, що вчені навіть змогли виявити фрагменти шкіри древніх ембріонів.

Дослідження показують, що новонароджені дитинчата тиранозаврів досягали лише 30 сантиметрів у висоту і близько 1 метра в довжину, а вага становила від 2,5 до 5 кілограмів. Професор Роджерс із колегами вважають, що темпи стародавніх титанозаврів, імовірно, відповідали темпам розвитку ссавців, таких як кити, — тобто були набагато швидшими, ніж у будь-якої рептилії, що нині живе на планеті. Передбачається, що титанозаври остаточно виростали всього за кілька десятиліть. На жаль, складно сказати, скільки саме жили титанозаври, проте припускають, що середня тривалість їхнього життя становила близько 60 і більше років.

Дослідники вивчили хімічний склад скам'янілих зубів і яєчної шкаралупи — це дало змогу припустити, що температура тіла титанозаврів коливалася від 35 до 38 градусів за Цельсієм. Деякі дослідження свідчать про те, що представники цього виду були всеїдними: їх приваблювало все, від листя до гілок дерев.

Також відомо, що їхні зуби росли протягом усього життя. Але для більшої ефективності ці динозаври змінювали кожен свій зуб приблизно кожні 20 днів.

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