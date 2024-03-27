Жорстокі хижаки та слухняні роботяги: окремі групи косаток є різними видами

Дослідники дійшли висновку, що косатки з радикально різними культурами насправді є віддаленими видами.

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Останнім часом косатки все частіше з'являються в заголовках ЗМІ та стають об'єктами нових досліджень учених. Раніше вчені вивчали дивну поведінку косаток у Гібралтарській протоці, де вони нападали на туристичні човни. Потім учені намагалися зрозуміти, як косаткам вдається полювати на великих білих акул і навіть величезних фінвалів та лютих кашалотів, пише Scientific American.

Загадковим залишалося те, що різні групи косаток, здавалося, демонстрували абсолютно різну поведінку: одна група атакувала найгрізніших хижаків в океані — великих білих акул, друга — вистежувала й убивала великих морських ссавців, а треті, здавалося, вели відносно боязкий спосіб життя, обмежуючись поїданням лосося.

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Під час дослідження вчені спостерігали за двома популяціями косаток біля північно-західного узбережжя Тихого океану і виявили, що вони мають явні та суттєві відмінності в культурі: одні харчувалися лососем, тоді як інші полювали на великих ссавців. Вчені давно цікавляться, чи є ці дві групи унікальними популяціями одного виду, чи являють собою підвиди або й зовсім окремі види.

Автори дослідження нарешті провели генетичне дослідження і з упевненістю можуть сказати, що дві популяції біля північно-західного узбережжя Тихого океану насправді є абсолютно різними видами. Ба більше, вчені вважають, що насправді в океані може ховатися більше видів косаток, ніж ці два.

Одна з груп, вивчених у дослідженні, є резидентами — тобто представники цієї групи живуть недалеко від берега і харчуються лососем. Друга група вважається транзиторами — ці косатки живуть далі в океані й харчуються великими ссавцями, зокрема дельфінами, тюленями й молодими китами. Цікаво, що ці групи косаток уникають одна одної, а тому їх рідко можна зустріти, коли вони взаємодіють.

Біологи давно помітили, що резиденти, як правило, утворюють ширші групи та живуть сім'ями. Однак навряд чи вчені очікують такої поведінки від транзитних косаток, які утворюють менші групи та звикли діяти надзвичайно злагоджено. Така поведінка, як вважають науковці, розвинулася внаслідок полювання на великих ссавців, де діяти доводиться спільно.

Однак справа не лише в культурних відмінностях, раніше біологи також помітили й анатомічні особливості кожної групи. Наприклад, резиденти мають більш округлий спинний плавник, який загинається до хвоста. Водночас у транзитних косаток плавник більш загострений і прямий. За словами співавтора дослідження, біолога морських ссавців Управління атмосфери Тома Джефферсона, у транзитних косаток білувата "сідлоподібна пляма" на спинах косаток простягається далі вперед, тоді як у резидентів ця відмітка, зазвичай, "відкрита" з чорним забарвленням усередині. Ці два види також мають помітні відмінності в розмірах черепа і формі зубів.

Нове дослідження об'єднує дані десятків нещодавніх робіт учених, а також засноване на генетичному аналізі. Результати роботи вчених припускають, що ці два види косаток розійшлися між 300 000 і 200 000 років тому.

За словами провідного автора дослідження, генетика Філіпа Моріна, тепер учені розробили тести, засновані на цьому генетичному аналізі, які дадуть змогу зі 100% упевненістю визначити, до якого виду належить та чи інша косатка.

Результати нового дослідження свідчать про те, що не існує жодного потоку генів між резидентами й транзиторами — по суті, схрещування ніколи не відбувалося. У результаті автори дослідження пропонують назвати резидентів Orcinus ater, а тимчасових мешканців — Orcinus Rectipinnus.

Раніше Фокус писав про те, що косатки годину реанімували старого Ханчі: вчені вперше зняли останні хвилини життя кита.