Жестокие хищники и послушные работяги: отдельные группы косаток являются разными видами

Исследователи пришли к выводу, что косатки с радикально разными культурами на самом деле являются отдаленными видами.

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В последнее время косатки все чаще появляются в заголовках СМИ и становятся объектами новых исследований ученых. Ранее ученые изучали странное поведение косаток в Гибралтарском проливе, где они нападали на туристические лодки. Затем ученые пытались понять, как косаткам удается охотиться на больших белых акул и даже огромных финвалов и свирепых кашалотов, пишет Scientific American.

Загадочным оставалось то, что разные группы косаток, казалось, демонстрировали совершенно разное поведение: одна группа атаковала самых грозных хищников в океане — больших белых акул, вторая — выслеживала и убивала крупных морских млекопитающих, а третьи, казалось, вели относительно робкий образ жизни, ограничиваясь поеданием лосося.

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В ходе исследования ученые наблюдали за двумя популяция косаток у северо-западного побережья Тихого океана и обнаружили, что они имеют явные и существенные различия в культуре: одни питались лососем, тогда как другие охотились на крупных млекопитающих. Ученые давно задавались вопросом, являются ли эти две группы уникальными популяциями одного вида или представляют собой подвиды или и вовсе отдельные виды.

Авторы исследования наконец-то провели генетическое исследование и уверенностью могут сказать, что две популяции у северо-западного побережья Тихого океана на самом деле являются совершенно разными видами. Более го, ученые считают, что на самом деле в океане может скрываться больше видов косаток, чем эти два.

Одна из групп, изученных в исследовании является резидентами — то есть представители этой группы живут недалеко от берега и питаются лососем. Вторая группа считается транзиторами — эти косатки живут дальше в океане и питаются крупными млекопитающими, в том числе дельфинами, тюленями и молодыми китами. Любопытно, что эти группы косаток избегают друг друга, а потому их редко можно встретить взаимодействующими.

Биологи давно заметили, что резиденты, как правило, образуют более широкие группы и живут семьями. Однако едва ли ученые ожидают такого поведения от транзитных косаток, которые образуют более маленькие группы и привыкли действовать чрезвычайно слаженно. Такое поведение, как считают ученые, развилось в результате охоты на больших млекопитающих, где действовать приходится сообща.

Однако дело не только в культурных различиях, ранее биологи также заметили и анатомические особенности каждой группы. Например, резиденты имеют более округлый спинной плавник, который загибается к хвосту. В то же время у транзитных косаток плавник более заостренный и прямой. По словам соавтора исследования, биолога морских млекопитающих Управления атмосферы Тома Джефферсона, у транзитных косаток беловатое "седловидное пятно" на спинах косаток простирается дальше вперед, в то время как у резидентов эта отметина, как правило "открытая" с черной окраской внутри. Эти два вида также имеют заметные различия в размерах черепа и форме зубов.

Новое исследование объединяет данные десятков недавних работ ученых, а также основана на генетическом анализе. Результаты работы ученых предполагают, что эти два вида косаток разошли между 300 000 и 200 000 лет назад.

По словам ведущего автора исследования, генетика Филипа Морина, теперь ученые разработали тесты, основанные на этом генетическом анализе, которые позволят со 100% уверенностью определить к какому виду относится та или иная косатка.

Результаты нового исследования свидетельствуют о том, что не существует никакого потока генов между резидентами и транзиторами — по сути, скрещивания никогда не происходило. В результате авторы исследования предлагают назвать резидентов Orcinus ater, а временных жителей — Orcinus Rectipinnus.

Ранее Фокус писал о том, что косатки час реанимировали старика Ханчи: ученые впервые засняли последние минуты жизни кита.