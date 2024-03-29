Дитинча косатки застрягло в лагуні, де загинула його мати: є лише 30 хвилин на день, щоб його врятувати

Рятувальники намагаються врятувати теля, але воно навідріз відмовляється залишати пастку, де загинула його мати-косатка.

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23 березня мати з дворічним дитинчам косатки увійшли в лагуну, яка простягається на південь від села Себальос на північно-західному узбережжі острова Ванкувер у Канаді. Старша косатка перекинулася під час полювання на бік, а потім викинулася на берег, коли приплив відступив, пише Live Science.

За словами морського вченого з Управління рибальства й океанів Канади та директора некомерційної організації Bay Cetology Джареда Тауерса, місцеві жителі намагалися перевернути застряглу на боці самку на живіт і напоїти її водою, але в них нічого не вийшло. Зрештою доросла косатка померла, розтин показав, що на момент смерті вона була вагітна.

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Проблема також полягала в тому, що осиротіле дитинча фактично опинилося в пастці й відмовлялося залишати лагуну. Майже тиждень рятувальники намагалися допомогти дитинчаті покинути лагуну і повернутися в море, але їхні спроби були марними — косатка лише далі відступила в лагуну.

Дослідники зазначають, що ситуацію також ускладнює те, що рятувальники мають лише 30 хвилин на день, щоб врятувати дитинча: вода підіймається так високо, що теля могло безпечно покинути лагуну лише протягом пів години на день. Тауерс також зазначає, що в цьому районі сильна течія, а деякі пороги досить високі та заважають киту покинути лагуну.

Рятувальники також намагалися використовувати акустичні сигнали косаток та інші методи, щоб вивести теля у відкрите море, але марно. Тварина дивно реагувала на сигнали рятувальників, а тому вони припустили, що китеня може бути травмоване. Утім, Тауер вважає, що дитинча досить сильне і зможе вижити та приєднається до групи косаток, якщо йому вдасться залишити лагуну.

Дослідники вже дали теляті ім'я, його назвали "Кіісахііс" (kwee-sa-hay-is), що перекладається як "Хоробрий маленький мисливець".

Раніше Фокус писав про те, що косатки годину реанімували старого Ханчі: вчені вперше зняли останні хвилини життя кита.